Ченнинг Татум рассказал, куда пропал с экранов и почему объявил бойкот Marvel

За эти годы актер пережил закрытие проекта, на который возлагал большие надежды, потерю любимой собаки, развелся и даже нашел новую любовь.

41-летний американский актер Ченнинг Татум признался, что после того, как его супергеройский проект "Гамбит" был закрыт, он перестал смотреть фильмы Marvel, объявив студии бойкот. Об этом знаменитость рассказал в интервью Variety.

Несколько лет актер не появлялся на экранах, и только недавно стало известно о его съемках в картине "Затерянный город", где его партнершей оказалась Сандра Баллок, а также о еще нескольких проектах с его участием.

По словам Татума, в 2015 году он столкнулся с серьезным творческим выгоранием после того, как фильм "Восхождение Юпитер" провалился в прокате. Главную женскую роль в нем сыграла Мила Кунис. В актерский состав также вошли Шон Бин, Эдди Редмэйн и Дуглас Бут.

[ + – ] Татум – герой нового номера журнала Variety Фото: Variety

""Восхождение Юпитер" было кошмаром с самого начала. Это был побочный фильм. Все мы были там в течение семи месяцев, работая на пределе. Это было просто тяжело", – признавался он.

Закрытие "Гамбита" лишь усугубило ситуацию и заставило Татума на несколько лет уйти из профессии.

Над проектом, в котором он должен был сыграть главную роль, Ченнинг работал со сценаристом и режиссером Ридом Кэролайном в течение четырех лет. Более того, Татум рассчитывал, что сможет стать режиссером картины, однако в Marvel его энтузиазма не разделяли.

"Студия действительно не хотела, чтобы мы ее режиссировали. Они хотели кого угодно, кроме нас, по сути, потому что мы никогда ничего не режиссировали", – заявил он.

Ченнинг был в восторге от сценария:

"В описании его называли "ярким". Гамбит просто был крутейшим человеком. У большинства супергероев их наряды утилитарны. У Бэтмена есть ремни. Гамбит такой: "Нет, это д***мо просто летает, братан! В прошлом году это д***мо шло по подиуму в Париже". Он просто носит такие крутые вещи, потому что любит моду".

[ + – ] Ченнинг Татум и его так и не сыгранный герой Гамбит Фото: Соцсети

Однако проект был закрыт в 2019 году после слияния Disney и Fox.

"Когда "Гамбит" закрыли, я был по-настоящему травмирован. Я выключил свою машину Marvel. Я не смог посмотреть ни один из фильмов. Я любил этого персонажа. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я был так готов сыграть его", – говорит Татум.

В 2018 году актер столкнулся с неудачей и в личной жизни. Он расстался с 41-летней Дженной Деван, с которой у него есть 8-летняя дочь Эверли. Пара познакомилась в фильме "Шаг вперед" в 2006 году и поженилась в 2009-м. Дженна подала на развод спустя полгода после того, как они с Ченнингом разошлись, а все формальности были закончены в ноябре 2019 года.

[ + – ] Актер со своей дочерью Эверли

В период, пока не снимался, Татум написал детскую книгу The One and Only Sparkella ("Единственная и неповторимая искорка"), а также нашел время, чтобы лепить и рисовать.

[ + – ] Ченнинг Татум написал детскую книгу

Кроме этого, Ченнинг занимался разработкой шоу и фильмов со своей продюсерской компанией Free Association, которую он основал вместе с Ридом и Питером Кирнаном.

В скором времени актер вернется на большие экраны. Он снимется в в Лондоне в фильме Стивена Содерберга "Последний танец Волшебного Майка", а уже 18 февраля в кинотеатрах запланирована премьера фильма "Собака". В картине, ставшей режиссерским дебютом Татума, Ченнинг сыграл главного героя Бриггса. Сюжет рассказывает о Бриггсе и собаке Лулу, которую он должен отвезти по Тихоокеанскому побережью на похороны ее дрессировщика.

[ + – ] Трейлер фильма "Собака"

На создание ленты актера вдохновила его любимая собака Лулу, помесь питбуля и катахулы, которая появилась у Татума в 2010-м. В 2018 году у нее диагностировали опухоль, которая со временем дала метастазы, и она умерла в декабре того же года после того, как он взял ее в последнюю поездку в ее любимое место — Биг-Сур, чтобы полюбоваться закатом.

[ + – ] Татум и его собака Лулу

Актер тяжело переживал смерть Лулу, и только в октябре 2020 года представил подписчикам нового члена семьи – голландскую овчарку Руклина.

"Это новый член племени Татум. Познакомьтесь с 12-недельной голландской овчаркой "Грач" (Rook) или "Руклин" (Rooklin)! Он будет головорезом. После того, как я потерял свою Лулу, я не знал, когда и смогу ли я завести еще одну собаку. Но он разыскал меня, и мы встретились взглядами, а потом произошло какое-то притяжение. Ха-ха, я просто надеюсь, что смогу справиться с маленькой крысой из капюшона. Ха-ха, это также его прозвище, когда он ведет себя как маленький д***мовый "худи", потому что мальчик иногда бывает немного диким. @goldcoastk9 @dogthefilm он будет сильным нападающим", – написал он.

[ + – ] Новый питомец Татума по кличке Руклин

Приключенческий фильм "Затерянный город", о котором говорилось в начале материала, должен выйти на экраны в марте.

[ + – ] В "Затерянном городе" Татум снялся вместе с Сандрой Баллок и Дэниелом Рэдклиффом

Напомним, сейчас Ченнинг Татум встречается с Зои Кравиц, которую уже познакомил со своей дочерью.