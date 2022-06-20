У мережі з'явилося архівне фото з маленькими принцесами Євгенією та Беатріс

Про колишнього чоловіка та батька своїх дочок принца Ендрю герцогиня Йоркська намагається публічно не згадувати.

Колишня дружина опального принца Ендрю Сара Фергюсон оригінально відзначила День батька, розмістивши на своїй сторінці в соцмережі вітання, яке було адресовано, щоправда, не батькові її дочок, принцес Євгенії та Беатріс, а її власному батькові, Рональду Фергюсону.

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Герцогиня Йоркська поділилася чорно-білою фотографією батька, який сидить на дивані поряд із маленькими онуками. Євгенія та Беатріс припали до свого діда та разом із ним дивляться в одному напрямку.

"Щасливого Дня батька… Я сумую за своїм татом. Приголомшливі руді брови та золоте серце…" — підписала знімок герцогиня, батько якої помер у 2003 році.

Підписники відреагували на такий пост Сари та залишили свої коментарі:

"Так мило", "Прекрасний момент", "Прекрасні спогади, що залишаються в наших серцях".

Зі свого боку принцеса Євгенія, яка активно веде Instagram, у День батька привітала свого чоловіка Джека Бруксбенка, опублікувавши кілька фотографій чоловіка з однорічним сином Августом і наголосивши, що Джек — найкращий тато. Про свого батька Євгенія не згадала жодним словом.

Раніше ми писали про те, що Сара Фергюсон приєдналася до членів британської королівської сім'ї в їхній підтримці України. Вона зустрілася з людьми, які рятувалися від війни в Хорватії. Що ж до її ексчоловіка, який втратив королівські привілеї після секс-скандалу, то принц Чарльз і його син принц Вільям не допускають повернення герцога Йоркського до його обов'язків. Королева Єлизавета попросила сина триматися подалі від громадськості "для його ж добра", оскільки Чарльз і Вільям боялися негативної реакції.

Принц Ендрю відмовився від своїх обов'язків наприкінці 2019 року, заявивши, що його "колишній зв'язок із Джеффрі Епштейном став серйозною перешкодою в роботі його сім'ї", а на початку 2022 року сама королева позбавила сина титулів, оскільки одна з постраждалих жінок подала до суду, звинувачуючи принца в сексуальних домаганнях.