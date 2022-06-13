Ексневістка британської королеви Сара Фергюсон підтримала Україну

Мати принцес Євгенії та Беатріс зустрічалася з українськими біженцями в Хорватії та знає про те, що відбувається в нашій країні, з перших вуст.

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62-річна Сара Фергюсон, вона ж — герцогиня Йоркська та колишня дружина опального сина королеви Єлизавети II, принца Ендрю, з'явилася на червоній доріжці Filming Italy Festival 2022 у Санта-Маргеріта-ді-Пула та висловила підтримку Україні, прикріпивши до свого наряду круглик значок у кольорах державного прапора країни, яка вже понад 100 днів протистоїть російській агресії, пише Daily Mail.

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На захід вона одягла смарагдово-зелену сукню з оксамиту та шовку до підлоги, що облягала її постать. Образ Сара доповнила парою срібних сережок із перлами. У макіяжі герцогині акцент був зроблений на очах: візажист наніс їй мерехтливі срібні тіні на віки, а губи покривав блиск для губ. Волосся Фергюсон було зібрано в елегантну зачіску. Вона позувала на червоній доріжці разом із телеведучою Ділеттою Леоттою та акторкою Тіціаною Рокка.

Фестиваль Filming Italy служить колективним святом італійського та світового телебачення й кіно і проходить на курорті Forte Village недалеко від Кальярі, столиці Сардинії.

Напередодні заходу герцогиня поспілкувалася з українськими біженцями, які мешкають у Вуковарі, під час поїздки до Хорватії як голова нещодавно створеної групи міжнародних послів Монтессорі.

Також вона зустрілася з мером Загреба, де провела пресконференцію в готелі, щоб розповісти про свою нову місію.

"Я перебуваю в Загребі з @montessori.group як голова нещодавно створеної групи міжнародних послів Монтессорі та маю честь зустрітися з @tomislavtomasevichr, мером Загреба. Загреб не чужий війнам і їхнім наслідкам та вже багато років приймає біженців. 11 000 українців у Хорватії з тих пір, як їхня країна була атакована Росією, і мер розповів про структури та системи, які у них є, щоб інтегрувати їх у ширше співтовариство. Ми обговорили роботу Монтессорі в Хорватії з аварійними контейнерними притулками, які пропонують гідний дах для місцевого населення біженців, та підтримку, яку вони надають учителям і дітям у дитячих садках для дітей-біженців, і як ми можемо допомогти підтримати їх і хорватський народ. Я спілкувалася з Ближиною Марією, яка втекла з Одеси з дочкою Алісою 24 лютого. Їм вдалося наблизитись до кордону, а потім пройти останній шлях до Молдови. Для мене велика честь бути тут, демонструючи повагу та любов до країни, з якою я мала глибокий зв'язок протягом трьох десятиліть. Моя благодійна організація "Діти в кризі" підтримувала хорватські та боснійські сім'ї біженців на початку 1990-х років, які переживали горе, яке нині переживає Україна. Я безмірно пишаюся нашою роботою зі створення табору біженців у Тасовчичі, Боснія, який пізніше був відзначений @refugees, і я зобов'язуюсь робити все можливе, щоб надавати постійну підтримку", — написала вона у своєму Instagram після заходу.

Ще в березні герцогиня також стала першим членом великої королівської сім'ї, який вирушив до Польщі, щоб зустрітися з українськими біженцями.

Раніше про свою підтримку України заявляли герцоги Кембриджські, принц Чарльз із дружиною Каміллою, а королева Єлизавета II зробила пожертву у фонд допомоги українцям.