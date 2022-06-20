В Сети появилось архивное фото с маленькими принцессами Евгенией и Беатрис

О бывшем муже и отце своих дочерей принце Эндрю герцогиня Йоркская старается публично не вспоминать.

Бывшая жена опального принца Эндрю Сара Фергюсон оригинально отметила День отца, разместив на своей странице в соцсети поздравление, которое было адресовано, правда, не отцу ее дочерей, принцесс Евгении и Беатрис, а ее собственному родителю, Рональду Фергюсону.

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Герцогиня Йоркская поделилась черно-белой фотографией отца, который сидит на диване рядом с маленькми внучками. Евгения и Беатрис прильнули к своему деду и вместе с ним смотрят в одном направлении.

"Счастливого Дня отца… Я скучаю по своему папе. Потрясающие рыжие брови и золотое сердце…", – подписала снимок герцогиня, отец которой скончался в 2003 году.

Подписчики отреагировали на такой пост Сары и оставили свои комментарии:

"Так мило", "Прекрасный момент", "Прекрасные воспоминания, которые остаются в наших сердцах".

В свою очередь принцесса Евгения, которая активно ведет Instagram, в День отца поздравила своего супруга Джека Бруксбэнка, опубликовав несколько фотографий мужа с годовалым сыном Августом и подчеркнув, что Джек – лучший папа. О собственном отце Евгения не упомянула ни единым словом.

Ранее мы писали о том, что Сара Фергюсон присоединилась к членам британской королевской семьи в их поддержке Украины. Она встретилась с людьми, спасавшимися от войны в Хорватии. Что же касается ее экс-супруга, который потерял королевские привилегии после секс-скандала, то принц Чарльз и его сын принц Уильям не допускают возвращения герцога Йоркского к его обязанностям. Королева Елизавета попросила сына держаться подальше от общественности "для его же блага", поскольку Чарльз и Уильям боялись негативной реакции.

Принц Эндрю отказался от своих обязанностей в конце 2019, заявив, что его "бывшая связь с Джеффри Эпштейном стала серьезным препятствием в работе его семьи", а в начале 2022 сама королева лишила сына титулов, поскольку одна из пострадавших женщин подала в суд, обвиняя принца в сексуальных притязаниях.