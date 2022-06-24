Єлизавета II знову їздить верхи, попри проблеми зі здоров'ям

Королева із трьох років їздить на конях і не хоче відмовлятися від своєї пристрасті.

Королева Великобританії любить їздити верхи. Тому недавні проблеми зі здоров'ям, які змусили її спиратися на тростину під час ходьби та відмовитися від прогулянок на конях, сильно засмутили Її Величність. Як пише Daily mail, королева дев'ять місяців не їздила верхи, проте нещодавно вирішила кинути виклик лікарям і повернулася до сідла.

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За інформацією джерела іншого британського видання The Sun, Її Величності сподобалося знову сидіти на своєму коні. Вона навіть використала багі для гольфу, щоб вигулювати коргі під час верхової їзди.

"Знову їхати верхи — чудовий знак після тих турбот про її здоров'я. Зробити це у 96 років — це чудово", — сказав інсайдер видання.

Варто зазначити, що Єлизавета II часто брала участь у Trooping the Color верхи на коні, але останні роки цю роль взяли на себе члени її сім'ї. Цього року в урочистому параді на честь 70-річчя правління королеви Великобританії брали участь принц Чарльз, принц Вільям та принцеса Анна.

У Daily mail зазначають, що Єлизавета II була відданою наїзницею відтоді, як їй подарували поні 1929 року, коли королеві було три роки. Все своє життя донедавна вона їздила верхи й розводила скакових коней.

Попри труднощі з пересуванням, які зазнає королева через проблеми зі здоров'ям, вона сподівається не тільки повернутися до прогулянок на конях, а й здійснити свою щорічну поїздку до Шотландії на Голірудський тиждень. Поки у Букінгемському палаці заявляють, що це рішення приймуть ближче до часу поїздки.

Однак, монарх планує проживати в резиденції в палаці Голірудхаус в Единбурзі. Також до Шотландії вирушать інші члени королівської сім'ї в період з 27 червня до 1 липня. До дітей королеви — принца Чарльза, принцеси Анни і принца Едуарда, за винятком принца Ендрю, який більше не представляє королівську сім'ю в офіційних поїздках через секс-скандал, що кинув тінь на Віндзорів, приєднається графиня Вессекська, щоб провести якомога більше публічних виступів.

Фокус раніше писав, що принц Вільям і Кейт Міддлтон переїжджають до котеджу з чотирма спальнями в пішій доступності від резиденції королеви, щоб бути ближчим до Єлизавети II.