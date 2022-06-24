Елизавета II снова ездит верхом, несмотря на проблемы со здоровьем

Королева с трех лет ездит на лошадях и не хочет отказываться от своей страсти.

Королева Великобритании обожает ездить верхом. Поэтому недавние проблемы со здоровьем, которые вынудили ее опираться на трость при ходьбе и отказаться от прогулок на лошадях, сильно расстроили Ее Величество. Как пишет Daily mail, королева девять месяцев не ездила верхом, однако недавно решила бросить вызов врачам и вернулась в седло.

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По информации источника другого британского издания The Sun, Ее Величеству понравилось снова сидеть на своей лошади. Она даже использовала багги для гольфа, чтобы выгуливать корги во время верховой езды.

"Снова ехать верхом – прекрасный знак после тех забот о ее здоровье. Сделать это в 96 лет — это замечательно", — сказал инсайдер издания.

Стоит отметить, что Елизавета II часто принимала участие в Trooping the Color верхом на лошади, но в последние годы эту роль взяли на себя члены ее семьи. В этом году в торжественном параде в честь 70-летия правления королевы Великобритании принимали участие принц Чарльз, принц Уильям и принцесса Анна.

В Daily mail отмечают, что Елизавета II была преданной наездницей с тех пор, как ей подарили пони в 1929 году, когда королеве было три года. Всю свою жизнь до недавнего времени она ездила верхом и разводила скаковых лошадей.

Несмотря на трудности с передвижением, которые испытывает королева из-за проблем со здоровьем, она надеется не только вернуться к прогулкам на лошадях, но и совершить свою ежегодную поездку в Шотландию на Холирудскую неделю. Пока в Букингемском дворце заявляют, что это решение будет принято ближе ко времени поездки.

Тем не менее монарх планирует проживать в резиденции во дворце Холирудхаус в Эдинбурге. Также в Шотландию отправятся другие члены королевской семьи в период с 27 июня по 1 июля. К детям королевы — принцу Чарльзу, принцессе Анне и принцу Эдуарду, за исключением принца Эндрю, который больше не представляет королевскую семью в официальных поездках из-за секс-скандала, бросившего тень на Виндзоров, присоединится графиня Уэссекская, чтобы провести как можно больше публичных выступлений.

Фокус ранее писал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в коттедж с четырьмя спальнями в пешей доступности от резиденции королевы, чтобы быть ближе к Елизавете II.