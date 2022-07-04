"Ескортниці" — секс і смерть у Дубаї. Про що розповідає скандальний польський фільм

Один із найпопулярніших фільмів сезону — польська драма "Ескортниці". Ми подивилися, чим зачепив публіку фільм режисерки Марії Садовської та чому його назвали скандальним.

"Ескортниці": шлях повії

Історія починається в заштатній польській провінції, де живе 14-річна Емі, а її мати працює в кіоску з продажу преси. Емі мріє про квиток у велике місто, у кращий світ. Про перемогу на конкурсі краси. Проте конкурс краси відкриває перед нею і зворотний бік шоу — підстави, знущання, поразки.

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Тут же знаходиться і добряк-організатор, який на пару з уже "досвідченою Міс" швидко проводить лекцію, як стати успішною у світі блискучих суконь і оголених грудей. Особливо, якщо ти — незаймана.

[ + – ] "Ескортниці" — найскандальніший фільм цього літа

На цьому короткому етапі фільму мораль і совість уперше, але не востаннє здають свої позиції наживі та сексу. Емі не надто страждає, а потрапляючи до "мамки" родом із 90-х швидко починає будувати успішнішу сучасну кар'єру.

Віхи великого еротичного шляху: Жешув — Варшава — Куршевель — Канни — Дубай. Блиск і злидні, секс і насильство. Але весь час щось у фільмі видається повтором. Починається, як пізньорадянська драма Петра Тодоровського "Інтердівчинка", продовжується, як голлівудська класика Пола Верховена про жорстокий світ за лаштунками шоубізнесу "Стриптизерки", і закінчується зовсім як "напівпорно" Тінто Брасса — "Калігула".

[ + – ] "Ескортниці": блиск і злидні, секс і насильство Фото: Скриншот [ + – ] "Ескортниці": блиск і злидні, секс і насильство [ + – ] "Ескортниці": блиск і злидні, секс і насильство

Популярність цього фільму (вийшов у прокат у Польщі в 2021 році), що різко сталася, на просторах СНД пов'язана з перекладом "Дубайських дівчат" (оригінальна назва) російською мовою та запуском у прокат і стримінгові платформи. Через санкції в Росії тепер не можуть дивитися "Бетмена", "Фантастичних звірів" або нові пригоди Доктора Стренджа. Ось і напилососили фільмів, які виробляють невеликі компанії.

Верх кар'єри ескортниці — Емірати

Але неправильно було б говорити, що "Ескортниці" — фільм зовсім прохідний. Для покоління, яке не пам'ятає "Стриптизерок" (що вже говорити про "Інтердівчинку") і не знає, хто такий Калігула, — це свіжий погляд на індустрію. Індустрію, що також розвивається, а її центри змінюються. 2007 року в знаменитий скандал потрапив російський звідник Петро Лістерман — групу його неповнолітніх "моделей" для мільйонерів затримала французька поліція в Куршевелі. А в останньому десятилітті прийшла мода на шейхів.

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Тепер верх кар'єри ескортниці — потрапити до Емірати. У негласній ієрархії цієї Мекки секс-бізнесу слов'янки, особливо росіянки, займають верхні рядки. Арабські жінки становлять окрему групу, найвищу цінність, тому що вони "найбільш важкодоступні" на публічному ринку. Найнижчі місця займають китаянки та філіппінки, які поступаються своїм колегам із Середньої Азії, а ті, зі свого боку, — європейкам. Офіційних оцінок масштабів практики в столиці Еміратів немає, за оцінкою британської Guardian, йдеться про 45 000 молодих жінок.

Щороку Дубай відвідують понад 19 мільйонів людей, і прибуток від туризму змусив консервативну еміратську владу дати мовчазну згоду на розвиток цієї "індустрії". Офіційно ще можна потрапити до в'язниці за цмокання в щоку на публіці, розпиття алкоголю або за подружню зраду, але на практиці кожен п'ятизірковий готель має спеціальну ліцензію, завдяки якій бари пропонують клієнтам алкогольні напої та супроводжують дівчат. Про це в огляді фільму пише авторитетне польське видання Polityka.

[ + – ] "Ескортниці": фільм на злобу дня та реальне 18+ [ + – ] "Ескортниці": фільм на злобу дня та реальне 18+ [ + – ] "Ескортниці": фільм на злобу дня та реальне 18+

Тож "Ескортниці" — фільм на тему дня. Не без трагедії. Але й не без фінальної оргії, якій позаздрив би й майстер Тінто Брасс. Там реальне 18+, і приберіть від екранів не лише дітей, а й вразливих мам.

Про різне сприйняття цієї стрічки говорять і оцінки, що значно різняться, на світовому порталі IMDb — 4,9 — і його російському аналогу "Кінопошуку" – 6,5. Наша оцінка — тверді 6 із 10.

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