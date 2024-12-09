Статевий потяг виявився вигадкою: учені спростували міф про високий рівень тестостерону

У суспільстві давно склалася думка, що високий рівень тестостерону впливає не тільки на підвищену агресію, а й на сильніше бажання сексу. Однак нове дослідження спростувало цей міф і навіть знайшло досить дивний ефект у таких показників.

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Недавнє дослідження виявило невловимий зв'язок між рівнем тестостерону та сексуальним бажанням чоловіків. Результати наукової роботи показали, що, всупереч усталеним думкам, високий рівень першого ніяк не впливає на підвищений потяг до статевих актів. Однак під час цього дослідження вчені виявили досить дивний ефект надлишкового тестостерону, пише ScienceAlert.

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Міжнародна група дослідників вивчала щоденні коливання тестостерону та кортизолу в 41 чоловіка протягом місяця, аналізуючи їхній зв'язок із сексуальними думками, фантазіями та поведінкою. Дивно, але отримані результати спростували поширені уявлення, виявивши відсутність прямого зв'язку між щоденними змінами тестостерону та сексуальним бажанням. Серед учасників дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, здебільшого гетеросексуальних, були як самотні чоловіки, так і ті, що перебувають у серйозних стосунках. Вони здали зразки слини на аналіз гормонів і заповнили анкети про свій сексуальний досвід і романтичні прагнення.

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Дослідники використовували докладне моделювання, щоб врахувати часовий проміжок між гормональними зрушеннями і поведінковими змінами, що дало змогу отримати надійні результати. Одним із ключових спостережень було те, що у самотніх чоловіків спостерігалися вищі вихідні рівні тестостерону і кортизолу порівняно з їхніми колегами, які перебувають у шлюбі. Однак ці коливання не були пов'язані з підвищеним сексуальним бажанням, оскільки дослідники не виявили послідовної кореляції.

Ба більше, підвищення рівня тестостерону іноді передбачало невелике зниження сексуального бажання в наступні дні. Цей нюанс підкреслює, що гормональні сплески самі по собі навряд чи зможуть відродити згасаюче лібідо. Цікаво, що підвищений рівень тестостерону все ж мотивував чоловіків, особливо самотніх, до романтичних стосунків і побачень, наприклад, до того, щоб докладати більше зусиль для залучення потенційних партнерів. Дослідження натякає на складний взаємозв'язок між гормонами і поведінкою, припускаючи, що тестостерон може впливати на мотиви, які виходять за рамки простого сексуального інтересу.

Отримані дані також підкреслюють складну природу сексуального бажання у людей, зумовлену психологічними та фізіологічними факторами, а не тільки рівнем гормонів. Стрес, психічне здоров'я і навіть звички способу життя, як-от дієта і сон, суттєво впливають на лібідо. Хоча терапія тестостероном іноді використовується для розв'язання проблеми низького бажання, дослідження припускає, що цілісний підхід може бути більш ефективним для управління сексуальним здоров'ям.

Авторам необхідні подальші дослідження для вивчення динаміки сексуального бажання в різних демографічних груп, включно з представниками різних статей, сексуальних орієнтацій і вікових груп. Під час цих робіт вони також можуть розглянути вплив терапії тестостероном і її нюанси. А поки підтримання загального здоров'я за допомогою збалансованих звичок залишається практичною основою для поліпшення сексуального благополуччя.

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