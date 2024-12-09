Половое влечение оказалось выдумкой: ученые опровергли миф о высоком уровне тестостерона

В обществе давно сложилось мнение, что высокий уровень тестостерона влияет не только на повышенную агрессию, но и на более сильное желание секса. Однако новое исследование опровергло этот миф и даже нашло довольно странный эффект у таких показателей.

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Недавнее исследование выявило неуловимую связь между уровнем тестостерона и сексуальным желанием мужчин. Результаты научной работы показали, что, вопреки устоявшимся мнениям, высокий уровень первого никак не влияет на повышенное влечение к половым актам. Однако в ходе этого исследования ученые обнаружили довольно странный эффект избыточного тестостерона, пишет ScienceAlert.

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Международная группа исследователей изучала ежедневные колебания тестостерона и кортизола у 41 мужчин в течение месяца, анализируя их связь с сексуальными мыслями, фантазиями и поведением. Удивительно, но полученные результаты опровергли распространенные представления, выявив отсутствие прямой связи между ежедневными изменениями тестостерона и сексуальным желанием. Среди участников исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, в основном гетеросексуальных, были как одинокие мужчины, так и состоящие в серьезных отношениях. Они сдали образцы слюны на анализ гормонов и заполнили анкеты о своем сексуальном опыте и романтических стремлениях.

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Исследователи использовали подробное моделирование, чтобы учесть временной промежуток между гормональными сдвигами и поведенческими изменениями, что позволило получить надежные результаты. Одним из ключевых наблюдений было то, что у одиноких мужчин наблюдались более высокие исходные уровни тестостерона и кортизола по сравнению с их коллегами, состоящими в браке. Однако эти колебания не были связаны с повышенным сексуальным желанием, поскольку исследователи не обнаружили последовательной корреляции.

Более того, повышение уровня тестостерона иногда предсказывало небольшое снижение сексуального желания в последующие дни. Этот нюанс подчеркивает, что гормональные всплески сами по себе вряд ли смогут возродить угасающее либидо. Любопытно, что повышенный уровень тестостерона все же мотивировал мужчин, особенно одиноких, к романтическим отношениям и свиданиям, например, к тому, чтобы прилагать больше усилий для привлечения потенциальных партнеров. Исследование намекает на сложную взаимосвязь между гормонами и поведением, предполагая, что тестостерон может влиять на мотивы, выходящие за рамки простого сексуального интереса.

Полученные данные также подчеркивают сложную природу сексуального желания у людей, обусловленную психологическими и физиологическими факторами, а не только уровнем гормонов. Стресс, психическое здоровье и даже привычки образа жизни, такие как диета и сон, оказывают существенное влияние на либидо. Хотя терапия тестостероном иногда используется для решения проблемы низкого желания, исследование предполагает, что целостный подход может быть более эффективным для управления сексуальным здоровьем.

Авторам необходимы дальнейшие исследования для изучения динамики сексуального желания у различных демографических групп, включая представителей разных полов, сексуальных ориентаций и возрастных групп. В ходе этих работ они также могут рассмотреть влияние терапии тестостероном и ее нюансы. А пока поддержание общего здоровья с помощью сбалансированных привычек остается практической основой для улучшения сексуального благополучия.

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