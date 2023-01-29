Дружина хворого Брюса Вілліса показала зворушливі кадри з чоловіком

Брюс Вілліс практично не з'являється на публіці й увесь свій час воліє проводити з рідними.

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67-річний американський актор Брюсс Вілліс, який страждає на афазію, проводить свої дні в колі люблячої родини, і його 44-річна дружина Емма Гемінг показала своїм підписникам в Instagram, що, як і раніше, любить свого чоловіка і піклується про нього. Жінка опублікувала у сторіс два фото, на одному з яких у кадрі Брюс гладить руку коханій у їхньому будинку в Лос-Анджелесі, а на другому знімку вони позують, стоячи разом і посміхаючись одне одному під час прогулянки лісом.

[ + – ] На знімку Брюс Вілліс ніжно гладить руку своєї дружини Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Напередодні публікації знімків Емма звозила 10-річну дочку Мейбл на концерт Гаррі Стайлза у Kia Forum в районі Інглвуд. Мати та дитина весело підспівували та танцювали разом з іншими глядачами під запальні пісні британського музиканта.

21 березня виповнюється 14 років від дня весілля Брюса та Емми. Окрім Мейбл, вони також виховують 8-річну доньку Евелін.

[ + – ] Брюс та Емма гуляють лісом

У Вілліса є три дорослі дочки від шлюбу з Демі Мур – 34-річна Румер, 31-річна Скаут та 25-річна Таллула. Нещодавно стало відомо, що Румер незабаром народить первістка, зробивши своїх батьків дідусем та бабусею. І для Брюса, і для Демі це буде перший онук (чи внучка).

Діагноз афазія Віллісу поставили минулого року. Розлад невиліковний і викликається пошкодженням ділянки мозку, яка контролює вираження та розуміння мови.

Після вердикту лікарів Брюс продав більшість своєї елітної нерухомості, а також оголосив про завершення акторської кар'єри. Свої дні він проводить далеко від очей ЗМІ, лише зрідка з'являючись на прогулянці із сім'єю чи приятелями. За словами дружини актора, вона відчуває велике горе, спостерігаючи, як хвороба змінює її чоловіка.

Дочки Вілліса та його колишня дружина також проводять з ним багато часу, проте констатують, що його стан все більше погіршується, і він перестає впізнавати рідних.