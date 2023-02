Коти знаменитостей. Найцікавіші факти про відомих котолюбів

Знаменитості теж люблять своїх домашніх вихованців, а котам усе одно, наскільки відомий їхній господар.

В англійській мові є чудове прислів'я: A cat may look at a king, яке дослівно перекладається як і "навіть кішка може дивитися на короля". Вперше вона згадувалася в збірці Джона Гейвуда Dialogue of Proverbs, виданій 1546 року.

І це відмінно характеризує домашніх вихованців, яким абсолютно байдуже, наскільки відомий їхній господар. Так, кішечка Шупетт, яка належала дизайнеру Карлу Лагерфельду, хоч і літала приватними літаками, але явно любила свого господаря не за це.

А багато котів навіть стають знаменитішими, ніж люди, яким вони належать, але це для них також не має жодного значення. Відомий харківський кіт Степан уже встиг побувати в Монако й отримати безліч призів як блогер. Але вираз його морди ніколи не змінюється та залишається все таким же знудженим.

[ + – ] Знаменитий кіт Степан із Харкова Фото: loveyoustepan/Instagram

Фокус зібрав найцікавіші факти про котів, які так чи інакше були пов'язані зі знаменитостями.

Фредді Мерк'юрі та його кішки

Знаменитий Фредді Мерк'юрі, соліст легендарного гурту Queen, присвятив свій альбом 1985 року Mr. Bad Guy своїм кішкам.

[ + – ] Фредді Мерк'юрі й один із його вихованців

"Цей альбом присвячується моєму коту Джеррі, а також Тому, Оскару й Тіффані, а також усім любителям кішок у всьому всесвіті — до біса всіх інших!" — написав Фредді Мерк'юрі в примітках до альбому.

А на початку 1970-х його дівчина Мері Остін запропонувала їм завести спільну дитину, але Мерк'юрі нібито відповів: "Я хотів би мати кішку".

Ернест Гемінґвей і його багатопалі кішки

Відомий письменник Ернест Гемінґвей любив котів і збирав полідактильних котів. Усе почалося з маленького білого кошеняти, якого письменнику подарував капітан Стенлі Декстер. У кошеняти, якого назвали Сноубол (Snowball — у перекладі з англійської "сніжок"), було по шість пальців. Нащадок Сноубола продовжував жити в будинку Гемінґвея та розмножуватися. Сьогодні в будинку-музеї письменника у Флориді мешкають 44 полідактильні нащадки першого кошеняти.

[ + – ] Один із котів, які живуть у будинку Гемінґвея

Коти Гемінґвея визнані національним надбанням, майже всі вони названі на честь селебриті: Одрі Гепберн, Марлен Дітріх, Пабло Пікассо й т. д. Коти навіть мають власну сторінку в Instagram, і їм присвячений цілий розділ на сайті. Фанати письменника зізнаються, що приїжджають до його будинку найчастіше саме для того, щоб побачити знаменитих котів.

Марлон Брандо в "Хрещеному батькові"

Початкова сцена "Хрещеного батька", де герой Марлона Брандо вислуховує прохачів на весіллі своєї дочки Конні, стала культовою. І головним чином через кішку, яку Віто Корлеоне погладжує, вирішуючи долі людей.

Цікаво, що кішка сама вирішила доповнити сцену. Вона була бездомною та прийшла на коліна Брандо самостійно. Зніматися їй сподобалося настільки, що вона дуже голосно муркотіла, заглушаючи репліки Марлона.

[ + – ] Знаменита сцена з "Хрещеного батька"

Але в актора були й інші коти, якось він підібрав на вулиці кішечку та назвав її Дезіре.

Ісаак Ньютон і котячі двері

Сер Ісаак Ньютон, математик, фізик і астроном, любив котів. Але вони його часто відволікали, дряпаючись у двері та вимагаючи ласки, доки він намагався працювати у своєму кабінеті в Кембриджському університеті. Так що Ньютон звелів пропиляти у дверях відразу двоє дверцят: для кішки та для її кошенят. За легендою, ці дверцята все ще "прикрашають" двері.

Авраам Лінкольн і перші коти Білого дому

16-й президент США дуже любив кішок і міг годинами гратися з ними. Це зараз кожен новий президент США приводить свого домашнього вихованця в Білий дім, і це сприймається як само собою зрозуміле явище. А в 19 столітті це здавалося дивним і дивовижним.

У Лінкольна було дві кішки — Таббі та Діксі. Також він підбирав безпритульних тварин. Про це знали всі його друзі, і він часто писав про своїх вихованців своїм знайомим.

Едісон і котики

Винахідник Томас Едісон відомий не лише тим, що отримав у США 1093 патенти й три тисячі патентів в інших країнах, а також запропонував використати "алло" на початку телефонної розмови, а й тим, що зняв перше відео з котиками.

[ + – ] "Коти, які боксують" — фільм знятий Едісоном

Це зараз кожну секунду в мережі з'являються тисячі нових роликів із котами, собаками й іншими домашніми улюбленцями. Раніше це було дещо складніше. Але Едісон пішов на ці труднощі, щоб зняти відео, яке зараз відоме як "Коти, які боксують", у липні 1894 року.

Дивно, але 30-секундний ролик навіть мав режисера. Тепер воно зберігається в бібліотеці Конгресу США.

Раніше Фокус писав про найцікавіші історичні факти про котів і кішок. Найвідомішим котом часів Другої світової війни є чорно-білий кіт на прізвисько Непотоплюваний Сем. Він примудрився вижити в декількох корабельних аваріях.