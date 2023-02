Коты знаменитостей. Самые интересные факты об известных котолюбах

Знаменитости тоже любят своих домашних питомцев, а котам все равно, насколько известен их хозяин.

В английском языке есть отличная пословица: "A cat may look at a king", которая дословно переводится, как и "даже кошка может смотреть на короля". Впервые она упоминалась в сборнике Джона Хейвуда "Dialogue of Proverbs", изданном в 1546 году.

И это отлично характеризует домашних питомцев, которым совершенно все равно, насколько известен их хозяин. Так, кошечка Шупетт, которая принадлежала дизайнеру Карлу Лагерфельду, хоть и летала на частных самолетах, но явно любила своего хозяина не за это.

А многие коты даже становятся более знаменитыми, чем люди, которым они принадлежат, но это для них также не имеет никакого значения. Известный харьковский кот Степан уже успел побывать в Монако и получить множество призов, как блогер. Но выражение его морды никогда не меняется и остается все таким же скучающим.

Знаменитый кот Степан из Харькова

Фокус собрал самые интересные факты про котов, которые так, или иначе были связаны со знаменитостями.

Фредди Меркьюри и его кошки

Знаменитый Фредди Меркьюри, солист легендарной группы Queen посвятил свой альбом 1985 года Mr. Bad Guy своим кошкам.

Фредди Меркьюри и один из его питомцев

"Этот альбом посвящается моему коту Джерри, а также Тому, Оскару и Тиффани, а также всем любителям кошек во всей вселенной — к черту всех остальных!", — написал Фредди Меркьюри в примечаниях к альбому.

А в начале 1970-х его девушка Мэри Остин предложила им завести общего ребенка, но Меркьюри якобы ответил: "Я бы предпочел иметь кошку ".

Эрнест Хемингуэй и его многопалые кошки

Известный писатель Эрнест Хемингуэй любил котов. И собирал полидактильных кошек. Все началось с маленького белого котенка, которого писателю подарил капитан Стэнли Декстер. У котенка, которого назвали Сноубол (Snowball — в переводе с английского "снежок"), было по шесть пальцев. Потомство Сноубола продолжало жить в доме Хемингуэя и размножаться. Сегодня в доме-музее писателя во Флориде живет 44 полидактильных потомков первого котенка.

Один из котов, живущих в доме Хэмингуэя

Коты Хемингуэя признаны национальным достоянием, почти все они названы в честь селебрити: Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо и т. д. У котов даже есть собственная страничка в Instagram и им посвящен целый раздел на сайте. Фанаты писателя признаются, что приезжают в его дом зачастую именно для того, чтобы увидеть знаменитых котов.

Марлон Брандо в "Крестном отце"

Начальная сцена "Крестного отца", в которой герой Марлон Брандо выслушивает просителей на свадьбе своей дочери Конни, стала культовой. И главным образом из-за кошки, которую Вито Корлеоне поглаживает, решая судьбы людей.

Интересно, что кошка сама решила дополнить сцену. Она была бездомной и пришла на колени Брандо самостоятельно. Сниматься ей понравилось настолько, что она очень громко мурлыкала, заглушая реплики Марлона.

Знаменитая сцена из "Крестного отца"

Но у актера были и другие коты, как-то он подобрал на улице кошечку и назвал ее Дезире.

Исаак Ньютон и кошачья дверь

Сэр Исаак Ньютон, математик, физик и астроном любил котов. Но они его часто отвлекали, царапаясь в дверь и требуя ласки, пока он пытался работать в своем кабинете в Кембриджском университете. Так что Ньютон велел пропилить в двери сразу две дверцы: для кошки и для ее котят. По легенде, эти дверцы все еще "украшают" дверь.

Авраам Линкольн и первые коты Белого дома89

16-й президент США очень любил кошек и мог часами играть с ними. Это сейчас каждый новый президент США приводит своего домашнего питомца в Белый дом и это воспринимается, как само собой разумеющееся явление. А в 19 веке это казалось странным и удивительным.

У Линкольна было две кошки: Табби и Дикси. Также он подбирал бездомных животных. Об этом знали все его друзья и он часто писал о своих питомцах своим знакомым.

Эдисон и котики

Изобретатель Томас Эдисон известен не только тем, что получил в США 1093 патента и три тысячи патентов в других странах, а также предложил использовать "алло" в начале телефонного разговора, но и тем, что снял первое видео с котиками.

"Боксирующие коты" - фильм снятый Эдисоном

Это сейчас каждую секунду в Сети появляются тысячи новых роликов с котами, собаками и прочими домашними любимцами. Раньше это было несколько сложнее. Но Эдисон пошел на эти трудности, чтобы снять видео, которые сейчас известно, как "Боксерские коты" в июле 1894 года.

Удивительно, но у 30-секундного ролика даже был режиссер. Теперь оно хранится в библиотеке Конгресса США.

Ранее Фокус писал о самых интересных исторических фактах о котах и кошках. Так, самым известным котом времен Второй мировой войны является черно-белый кот по кличке Непотопляемый Сэм. Он умудрился выжить в нескольких кораблекрушениях.