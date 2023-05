У Великій Британії вийшла пародія на мемуари принца Гаррі

Пародія коштує втричі дешевше, ніж оригинальні мемуари королівської особи.

Related video

Вихід мемуарів принца Гаррі "Запасний" не лише вдарив по королівській родині Великобританії, оскільки герцог Сассекський не поскупився на одкровення, а й самого автора певною мірою зробив об'єктом для глузування. Особливо потішили читачів розповіді Гаррі про відморожений пеніс, а також його визнання про те, що його народили як донора, якщо старшому братові, принцу Вільяму, знадобиться пересадка якихось органів. Тепер ще, як пише Los Angeles Times, з друку вийшла ціла книга-пародія на мемуари принца під назвою "Spare Us", що перекладається як "Помилуй нас!".

Сатира висміює жорстокі викриття знаменитого 38-річного принца.

"Все, чого я коли-небудь хотів, – це конфіденційність. Здавалося, що для її отримання потрібна виключно докладна книга на 500 000 слів", — йдеться в уривку з книги на сайті британського видавництва. На обкладинці книги є ще один портрет Гаррі, де його рот заклеєний скотчем.

"Помилуй нас!" був написаний Бруно Вінсентом, автора книги "Казки для мілініалів" та дюжини відсилок із серії "Знаменита п'ятірка" Енід Блайтон, включно з "Five Go Gluten Free" та бестселером "Five on Brexit Island".

Так виглядає обкладинка книги-пародії Фото: hachette

Вінсент висміює Гаррі та Меган, які стверджують, що хочуть конфіденційності, а насправді не втрачають жодної можливості нагадати про себе.

"Він народився в давній могутній династії і не зі своєї вини став одним із найвідоміших людей на планеті. Його життя було постійним шквалом вторгнень і маніпуляцій з боку преси. Поки, нарешті, він не зажадав, стоп. Щоб отримати бажане усамітнення, він написав книгу про обмороження, яка йде глибоко в стіни замку і викриває кожну кричущу суперечку, кулачний бій, зраду, плюшевого ведмедика, незграбні обійми та заплакану весільну репетицію, щоб світ міг милуватися ними. Все для усамітнення! Це його історія", — говорить синопсис.

У Великій Британії книга продається поряд з оригінальними мемуарами Гаррі, але коштує втричі дешевше.

Раніше з пари, яка у 2020 році відмовилася від роботи старших членів королівської родини і переїхала до Монтесіто, вже глузували. Так, герцога і герцогиню Сассекських висміяв "Південний парк" Comedy Central у лютневому епізоді під назвою "Всесвітній тур конфіденційності". Меган, колишня телеакторка, котра зіграла головну роль у юридичній драмі "Форс-мажори", як повідомляється, була "засмучена" і приголомшена цим епізодом.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі може додати ще один розділ до спогадів. До речі, герцог Сассекський "нітрохи не шкодує" про оприлюднення скандальних фактів у своїй книзі і надзвичайно пишається продажем своїх мемуарів "Запасний".