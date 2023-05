В Великобритании вышла пародия на мемуары принца Гарри

Пародия стоит в три раза дешевле, чем оригинальные мемуары королевской особы.

Выход мемуаров принца Гарри "Запасной" не только ударил по королевской семье Великобритании, поскольку герцог Сассекский не поскупился на откровения, но и самого автора в некоторой мере сделал объектом для насмешек. Особенно потешили читателей рассказы Гарри об отмороженном пенисе, а также его признания о том, что его родили в качестве донора, если старшему брату, принцу Уильяму, понадобится пересадка каких-то органов. Теперь ще, как пишет Los Angeles Times, из печати вышла целая книга-пародия на мемуары принца под названием "Spare Us", что переводится как "Пощади нас".

Сатира высмеивает беспощадные разоблачения знаменитого 38-летнего принца.

"Все, чего я когда-либо хотел, – это конфиденциальность. Казалось, что для ее получения нужна исключительно подробная книга на 500 000 слов", – говорится в отрывке из книги на сайте британского издательства. На обложке книги также есть еще один портрет Гарри, где его рот заклеен скотчем.

"Пощади нас!" был написан Бруно Винсентом, автором книги "Сказки для миллениалов" и дюжины отсылок из серии "Знаменитая пятерка" Энид Блайтон, включая "Five Go Gluten Free" и бестселлер "Five on Brexit Island".

Так выглядит обложка книги-пародии Фото: hachette

Винсент высмеивает Гарри и Меган, которые утверждают, что хотят конфиденциальности, а на самом деле не упускают ни малейшей возможности напомнить о себе.

"Он родился в древней могущественной династии и не по своей вине стал одним из самых узнаваемых людей на планете. Его жизнь была постоянным шквалом вторжений и манипуляций со стороны прессы. Пока, наконец, он не потребовал, стоп. Чтобы получить желаемое уединение, он написал книгу об обморожении, которая уходит глубоко в стены замка и разоблачает каждую кричащую перепалку, кулачный бой, предательство, плюшевого мишку, неловкое объятие и заплаканную свадебную репетицию, чтобы мир мог любоваться ими. Все для уединения! Это его история", – гласит синопсис книги.

В Великобритании книга продается рядом с оригинальными мемуарами Гарри, но стоит в три раза дешевле.

Ранее над парой, которая в 2020 году отказалась от работы в качестве членов королевской семьи и переехала в Монтесито, уже шутили. Герцог и герцогиня Сассекские были высмеяны "Южным парком" Comedy Central в февральском эпизоде ​​под названием "Всемирный тур конфиденциальности". Меган, бывшая телеактриса, сыгравшая главную роль в юридической драме "Форс-мажоры", как сообщается, была "расстроена и ошеломлена" этим эпизодом.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри может добавить еще одну главу к мемуарам. К слову, герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".