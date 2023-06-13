Понад 80% людей роблять це неправильно: стиліст пояснила, як правильно підбирати бюстгальтер

На думку стиліста, яка раніше працювала в компанії з виробництва жіночої білизни, правильно підібраний елемент білизни допоможе жінці відчувати підтримку та комфорт.

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Більшість жінок навіть не усвідомлює, що неправильно носить бюстгальтери або не вміє підбирати спідню білизну, щоб не відчувати дискомфорту. Про це у своєму особистому блозі розповіла підписникам стиліст Кензі, повідомляє Mirror.

За словами Кензі, у неї просто "відвисла щелепа", після того, як вона дізналася, що понад "80%" людей все життя носять бюстгальтери зовсім неправильно, навіть не усвідомлюючи цього.

Дівчина розповіла, що якщо ви відчуваєте дискомфорт через кісточки бюстгальтера або помітили, що ваші груди неправильно поміщаються в чашечку, можливо, ви носите неправильну спідню білизну.

Оскільки її перша робота була у компанії з виробництва жіночої спідньої білизни, де її навчили, як правильно підбирати та носити бюстгальтери. Використовуючи сервіс TikTok, вона виклала ролик з порадами щодо правильного підбору цієї необхідної частини жіночого гардеробу.

Як підібрати бюстгальтер

Посадка бюстгальтера є дуже важливим елементом. Поясна частина білизни повинна розташовуватися паралельно до підлоги, не задиратися нагору і не повинна витягуватися більше, ніж на два дюйми.

Багато жінок, за словами Кензі, турбуються, щоб посадка була дуже щільною, проте забувають про те, що бюстгальтер має властивість розтягуватися. Тому при виборі варто віддати перевагу моделі, яка дозволить рівномірно застебнути її на найслабший гачок, а не самий тягнучий.

Дуже важливо підібрати коректний розмір чашки бюстгальтера, оскільки випинання грудей з верхньої частини або виступ її з боків говорить про те, що ви вибрали занадто маленький розмір. Якщо ж білизна провисає, зморщується і має щілини, значить розмір вашої чашки занадто великий.

Кензі зазначила, що вибір форми чашки також має велике значення. За її словами, існує 25 різних стилів бюстгальтерів, з яких у більшості магазинів продається близько 5 найпопулярніших видів. Жінка може носити бюстгалтер з Т-подібним вирізом, у той час як під її розмір та форму грудей може більше підходити балконет, або бюстгальтер з глибоким вирізом.

"Якщо ви носитимете бюстгальтер правильної форми, груди будуть виглядати більш піднятими, більш гладкими, але найголовніше, ви почуватиметеся більш комфортно і з більшою підтримкою", — зазначила вона.

Нагадаємо, археологи виявили в Тірольському замку Ленгберг бюстгальтери, що належать до XV століття, хоча раніше вважалося, що цьому виду білизни не більше 100 років.

Також нагадаємо, 29-річна колишня модель бренду спідньої білизни Victoria's Secret, австралійка Бріджіт Малкольм у відео продемонструвала, наскільки малий став їй бюстгальтер згаданої марки після того, як її тіло набуло нормальних здорових параметрів.