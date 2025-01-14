Змії в ліфчику: чотирьох китаянок спіймали на перевезенні пітонів у спідній білизні

За словами затриманих жінок, змій для перевезення їм надав "хтось". Імен замовників вони на назвали.

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Вісім маленьких королівських пітонів виявили співробітники митниці Хуанган у порту Футянь (Китай), яких чотири жінки перевозили в бюстгальтерах, повідомляє Guangming Daily.

За інформацією таблоїда, коли на митниці перевіряли пасажирів, які прибули, та багаж, її працівники звернули увагу на пасажирку в чорному топі в горошок, яка мала переляканий вигляд, помітно нервувала та поспішала скоріше пройти огляд. Дівчину попросили пройти в кімнату для більш детальної перевірки.

Під час подальшого огляду в її бюстгальтері митники виявили двох живих змій, загорнутих у бавовняні шкарпетки. Таким же чином вони знайшли ще шість змій у трьох інших жінок, які прибули в порт.

Фото: Guangming Daily Фото: Guangming Daily

На допиті всі чотири затримані в один голос заявили, що "хтось" доручив їм ввезти в країну вищезазначених живих змій і взяв з них "плату за провезення". Після ідентифікації, проведеної Технічним центром з карантину та інспекції тварин і рослин митної служби Шеньчженя усі вісім живих змій виявилися королівськими пітонами, яких занесено до додатка II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Відповідно до цієї Конвенції, а також низки інших законів КНР забороняється ввозити в країну або вивозити з неї види, що перебувають під загрозою зникнення, та їхні продукти. Якщо обставини серйозні і являють собою злочин, особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до закону. Тепер долю контрабандисток вирішуватимуть правоохоронні органи.

Раніше Фокус писав, що двометровий пітон намагався з'їсти чоловіка, який перебрав з алкоголем у пабі.