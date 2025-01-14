Змеи в лифчике: четырех китаянок поймали на перевозке питонов в нижнем белье

По словам задержанных женщин, змей для перевозки им предоставил "кто-то". Имен заказчиков они на назвали.

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Восемь маленьких королевских питонов обнаружили сотрудники таможни Хуанган в порту Футянь (Китай), которых четыре женщины перевозили в бюстгальтерах, сообщает Guangming Daily.

По информации таблоида, когда на таможне проверяли прибывших пассажиров и багаж, ее работники обратили внимание на пассажирку в черном топе в горошек, которая выглядела испуганной, заметно нервничала и спешила поскорее пройти досмотр. Девушку попросили пройти в комнату для более детальной проверки.

При дальнейшем осмотре в ее бюстгальтере таможенники обнаружили двух живых змей, завернутых в хлопчатобумажные носки. Таким же образом они нашли еще шесть змей у трех других женщин, прибывших в порт.

Фото: Guangming Daily Фото: Guangming Daily

На допросе все четыре задержанные в один голос заявили, что "кто-то" поручил им ввезти в страну вышеупомянутых живых змей и взял с них "плату за провоз". После идентификации, проведенной Техническим центром по карантину и инспекции животных и растений таможенной службы Шэньчжэня все восемь живых змей оказались королевскими питонами, которые занесены в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В соответствии с этой Конвенцией, а также рядом других законов КНР запрещается ввозить в страну или вывозить из нее находящиеся под угрозой исчезновения виды и их продукты. Если обстоятельства серьезны и представляют собой преступление, лицо будет привлечено к уголовной ответственности в соответствии с законом. Теперь судьбу контрабандисток будут решать правоохранительные органы.

Ранее Фокус писал, что двухметровый питон пытался съесть мужчину, который перебрал с алкоголем в пабе.