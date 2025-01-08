Рианна показала фигуру в откровенном нижнем белье (фото, видео)

Рианна часто выступает моделью собственного бренда, демонстрируя нижнее белье на себе. Грядущий день святого Валентина не стал исключением.

Related video

36-летяя певица и бизнесвумен Рианна снялась в рекламной кампании новой коллекции своего бельевого бренда Savage X Fenty ко Дню святого Валентина. Снимки она опубликовала на странице в Instagram, порадовав 150 миллионов подписчиков горячими кадрами.

На фото звезда позирует в ало-красном кружевном белье. На ней – почти прозрачный красный бюстгальтер, трусики-стринги и пояс для чулок. Ее длинные волосы цвета воронова крыла были окрашены в красный цвет и зачесаны спереди в форме сердца. Образ завершили белые носки и черные туфли ка каблуке.

В руках Рианна держит розовый лук со стрелой, на конце которой – горящая роза.

Артистка, родившая двоих детей, на снимках демонстрирует изменения фигуры. Несмотря на подтянутый живот, заметно, что она несколько прибавила в весе, однако это совершенно не мешает ей выглядеть сексуальной и очень яркой.

"Поклонись — королева Дня святого Валентина прибыла. #LoveYourWay", – говорится в подписи.

Бренд, созданный Рианной в 2018 году, стал настолько успешным, что она подвинула в сторону свою музыкальную карьеру и полностью сосредоточилась на бизнесе, сделавшим ее миллиардершей.

Ранее Фокус писал, что Рианна вместо Шарлиз Терон появилась в новом кампейне J'adore Dior, а затем в мини-платье и рваных колготках сходила на ужин со своим бойфрендом.