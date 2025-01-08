Ріанна показала фігуру у відвертій спідній білизні (фото, відео)

Ріанна часто виступає моделлю власного бренду, демонструючи спідню білизну на собі. Прийдешній день святого Валентина не став винятком.

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36-річна співачка і бізнесвумен Ріанна знялася в рекламній кампанії нової колекції свого білизняного бренду Savage X Fenty до Дня святого Валентина. Знімки вона опублікувала на сторінці в Instagram, порадувавши 150 мільйонів підписників гарячими кадрами.

На фото зірка позує в ало-червоній мереживній білизні. На ній – майже прозорий червоний бюстгальтер, трусики-стрінги і пояс для панчіх. Її довге волосся кольору воронячого крила було пофарбоване в червоний колір і зачесане спереду у формі серця. Образ завершили білі шкарпетки і чорні туфлі на підборах.

У руках Ріанна тримає рожевий лук зі стрілою, на кінці якої – палаюча троянда.

Артистка, яка народила двох дітей, на знімках демонструє зміни фігури. Попри підтягнутий живіт, помітно, що вона дещо погладшала, проте це абсолютно не заважає їй виглядати сексуальною і дуже яскравою.

"Вклонись – королева Дня святого Валентина прибула. #LoveYourWay", – йдеться у підписі.

Бренд, створений Ріанною 2018 року, став настільки успішним, що вона відсунула вбік свою музичну кар'єру і повністю зосередилася на бізнесі, який зробив її мільярдеркою.

Раніше Фокус писав, що Ріанна замість Шарліз Терон з'явилася в новому кампейні J'adore Dior, а потім у міні-сукні та рваних колготках сходила на вечерю зі своїм бойфрендом.