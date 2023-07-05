Лілі-Роуз Депп відсвяткувала завершення "Ідола", опублікувавши закулісні кадри

Критики вважають, що серіал "Ідол" з донькою Джонні Деппа і поп-зіркою The Weeknd став найневдалішим серіалом року.

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24-річна американська акторка і модель Лілі-Роуз Депп відсвяткувала закінчення серіалу "Ідол", опублікувавши пікантні закулісні фотографії зі зйомок у своєму Instagram-акаунті.

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"Це завершення першого сезону @theidol, — підписала дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді серію знімків. — Спасибі всім за те, що дивилися, слухали, сміялися і плакали разом із нами".

Юна зірка також поділилася, наскільки вдячна всім, хто був причетний до створення скандального проекту.

"Спасибі всім — акторам, знімальній групі й усім, хто вклав свої серця у створення цього шоу, — сказала вона, а також подякувала співавторам Сему Левінсону і The Weeknd за "найдикішу й найкрасивішу подорож у моєму житті". — І моя сім'я ідолів... Я люблю вас, хлопці, до кінця віку. Ідол назавжди".

На нових фотографіях зі знімального майданчика "Ідола" Лілі-Роуз позує в безлічі відвертих убрань з колегами по фільму, включно з The Weeknd, Троя Сівана, Рейчел Сеннотт і співачкою Blackpink Дженні Кім.

Кілька людей розкритикували Лілі-Роуз за те, що вона святкує закінчення шоу, незважаючи на різку реакцію, з якою воно зіткнулося з моменту прем'єри в травні.

"Вибач, Лілі, але це шоу було не те", — написала одна людина в розділі коментарів.

"Сподіваюся, тільки один сезон. Ви з Дженні заслуговуєте на кращий проект. І що ж, можливо, The Weeknd слід дотримуватися музики", — зазначив другий користувач.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп висловилася про гру The Weeknd у серіалі "Ідол".