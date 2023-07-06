56-річна Сальма Хаєк поділилася яскравим фото на честь Національного дня бікіні

Хаєк, яка часто позує в купальниках, стояла в басейні без макіяжу і дивилася в камеру.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно опублікувала фотографію в бікіні. Сексуальний знімок зірка розмістила у своєму Instagram-акаунті на честь Національного дня бікіні.

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Зірка фільму "Супер Майк: Останній танець" продемонструвала підтягнутий животик і м'язисті ноги, а також стрункі скульптурні руки. Дружина Франсуа-Анрі Піно одягла барвисте і дуже маленьке бікіні.

Сальма Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Матеріал купальника являв собою "клаптикову ковдру" з різних принтів, деякі з яких були квітковими, інші були натхненні Індією. Також на ньому було блідо-бежеве мереживне оздоблення з фестонами. Верх мав трикутну форму, а труси були низькими і зав'язувалися з боків. Розкішний образ Сальма доповнила золотими сережками та каблучкою з білого золота, а її нігті були покриті світло-рожевим лаком.

"З #НаціональнимДнемБікіні! Чи можете ви повірити, що бікіні існує всього 77 років?! Будемо сподіватися, що їх теж не забанять #notathrowback", — написала в підписі до публікації акторка.

5 липня відзначається Всесвітній день бікіні. Саме цього дня 1946 року француз Луї Ріар представив громадськості купальник, який зробив революцію в пляжній моді.

Раніше Фокус писав, що Сальма Хаєк поділилася знімками з сауни.