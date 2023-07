Найбільший у світі лайнер Icon of the Seas уперше вийшов у відкрите море (відео)

Перших пасажирів величезний круїзний лайнер із 20 палубами візьме на борт тільки 2024 року.

Related video

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вперше вийшов у відкрите море напередодні його дебюту з пасажирами у 2024 році. Корабель компанії Royal Caribbean пройшов сотні миль, перш ніж повернутися на корабельню Meyer Turku у Фінляндії. Про це пише CNN.

Судно вражає розмірами: його довжина 365 метрів, важить воно 250 800 брутто-тонн і може перевозити до 7 600 пасажирів. По суті, це справжнє плавуче місто.

"Ікона морів" уперше вийшов у відкрите море

Плавуче місто компанії Royal Caribbean вперше було знято у відкритому морі, коли воно проходило ходові випробування перед запуском у січні 2024 року.

Icon of the Seas хоч і є найбільшим круїзним лайнером у світі, але його вже розкритикували за надмірність і зовнішній вигляд.

Адже його верхні палуби прикрашає лабіринт водних гірок, підвісний пейзажний басейн і величезний скляний купол із водоспадом.

Найбільший у світі лайнер Icon of the Seas Фото: Royal Caribbean Cruises

Плавуче місто "Ікона морів", що належить компанії Royal Caribbean, ще добудовується на корабельні у Фінляндії. І перших пасажирів прийме тільки наступного року. Судно дебютує в Маямі та здійснюватиме семиденні круїзи Карибським морем протягом 2024 року.

За даними Royal Caribbean, у проведенні ходових випробувань брало участь понад 2000 фахівців, чотири буксири водотоннажністю від 37 до 67 тонн, і випробування тривало понад 350 годин роботи.

Зазначається, що під час випробувань перевірили весь корабель: від головних двигунів і корпусу до корабельної гальмівної системи, рульового управління і рівня шуму. І результати були "блискучими".

Останнє оновлення конструкції корабля полягає в тому, що будується "район екіпажу". Простір, розташований на чотирьох палубах, спроєктовано як "будинок далеко від дому" для 2350 членів екіпажу.

"Ікона морів" відібрала титул найбільшого круїзного лайнера у світі в іншого лайнера Royal Caribbean, Wonder of the Seas, який трохи менший: його довжина становить 362 метри, а вага — 236 857 брутто-тонн.

Колишній рекордсмен

На борту "Ікони морів" є триповерховий сімейний люкс із власною терасою, а також кілька менших люксів. Загалом на борту 2805 кают. Квитки на перші поїздки на борту Icon of the Sea почали продавати ще 2022 року і тоді вони коштували від 1537 доларів, тепер ціна зросла ще на 500 доларів.

На борту найбільшого лайнера розміщується найбільший аквапарк у морі під назвою "Категорія 6", з шістьма "рекордними" гірками на будь-який смак.

Вид на аквапарк на борту лайнера "Ікона морів" Фото: Royal Caribbean Cruises

Icon of the Seas також представить перший у лінійці бар біля крайки моря під назвою "Swim & Tonic" і "Royal Bay Pool", про який говорять, як про "найбільший басейн на борту".

Пасажири зможуть скористатися підвісним пейзажним басейном, оточеним джакузі з видом на океан.

Раніше працівники та пасажири круїзних лайнерів розповідали про таємні місця на борту величезних кораблів, про які ніхто не знає.