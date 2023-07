Самый большой в мире лайнер Icon of the Seas в первый раз вышел в открытое море (видео)

Первых пассажиров огромный круизный лайнер с 20 палубами примет на борт только в 2024 году.

Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas впервые вышел в открытое море в преддверии его дебюта с пассажирами в 2024 году. Корабль компании Royal Caribbean прошел сотни миль, прежде чем вернуться на верфь Meyer Turku в Финляндии. Об этом пишет CNN.

Судно поражает размерами: его длина 365 метров, весит оно 250 800 брутто-тонн и может перевозить до 7 600 пассажиров. По сути, это настоящий плавучий город.

"Икона морей" в первый раз вышел в открытое море

Плавучий город компании Royal Caribbean впервые был снят в открытом море, когда он проходил ходовые испытания перед запуском в январе 2024 года.

Icon of the Seas хоть и является самым большим круизным лайнером в мире, но его уже раскритиковали за избыточность и внешний вид.

Ведь его верхние палубы украшает лабиринт водных горок, подвесной пейзажный бассейн и огромный стеклянный купол с водопадом.

Самый большой в мире лайнер Icon of the Seas Фото: Royal Caribbean Cruises

Плавучий город "Икона морей", принадлежащий компании Royal Caribbean, еще достраивается на верфи в Финляндии. И первых пассажиров примет только в следующем году. Судно дебютирует в Майами и будет совершать семидневные круизы по Карибскому морю в течение 2024 года.

По данным Royal Caribbean, в проведении ходовых испытаний участвовало более 2000 специалистов, четыре буксира водоизмещением от 37 до 67 тонн и испытания заняли более 350 часов работы.

Отмечается, что в ходе испытаний проверили весь корабль: от главных двигателей и корпуса до корабельной тормозной системы, рулевого управления и уровня шума. И результаты были "блестящими".

Последнее обновление конструкции корабля заключается в том, что строится "район экипажа". Пространство, расположенное на четырех палубах, спроектировано как "дом вдали от дома" для 2350 членов экипажа.

"Икона морей" отобрала титул самого большого круизного лайнера в мире у другого лайнера Royal Caribbean, Wonder of the Seas, который немного меньше, его длина составляет 362 метров, а вес — 236 857 брутто-тонн.

Бывший рекордсмен

На борту "Иконы морей" имеется трехэтажный семейный люкс с собственной террасой, а также несколько люксов поменьше. Всего на борту 2805 кают. Билеты на первые поездки на борту Icon of the Sea начали продавать еще в 2022 году и тогда они стоили от 1537 долларов, теперь цена выросла еще на 500 долларов.

На борту самого большого лайнера размещается самый большой аквапарк в море под названием "Категория 6", с шестью "рекордными" горками на любой вкус.

Вид на аквапарк на борту лайнера "Икона морей" Фото: Royal Caribbean Cruises

Icon of the Seas также представит первый в линейке бар у кромки моря под названием "Swim & Tonic" и "Royal Bay Pool" о котором говорят, как о "самом большом бассейне на борту".

Пассажиры смогут воспользоваться подвесным пейзажным бассейном, окруженным джакузи с видом на океан.

Ранее работники и пассажиры круизных лайнеров рассказывали о тайных местах на борту огромных кораблей, о которых никто не знает.