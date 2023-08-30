140-кілограмова Ліззо вирушила в бутик Chanel у джинсовій мініспідниці

З бутика Ліззо вийшла з двома пакетами і келихом шампанського.

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Американська співачка Ліззо, яку нещодавно три її танцівниці звинуватили в харасменті та бодішеймінгу, побачила на вулиці ансамбль, що абсолютно не приховував її пишні форми. Ба більше, обраний одяг ще більше підкреслював їх, пише Daily Mail.

Артистка вирушила за покупками в бутик Chanel у Беверлі-Гіллз, де була помічена з келихом шампанського в руках. Вона одягла чорне боді, яке щільно облягало її тіло, і коротку джинсову мініспідницю.

Після шопінгу вона поверталася з двома великими сумками.

Раніше стало відомо, що Ліззо збирається подати зустрічний позов проти своїх колишніх танцівниць і звинуватити їх у зловмисному судовому переслідуванні. Виконавиця категорично відкинула висунуті проти неї звинувачення в тому, що вона змушувала співробітників торкатися до оголених артистів у клубі в Амстердамі, а також висміювала зайву вагу дівчат.

"Погроза Ліззо подати зустрічний позов про зловмисне судове переслідування є підступною спробою залякування і має стримувальний ефект на всіх жертв переслідувань на робочому місці. Тактика залякування, знущань і сорому жертв, що надходить від команди Ліззо, — це саме та поведінка, з якою стикаються співробітники індустрії розваг, розуміючи, що у них немає іншого вибору, окрім як "змиритися" заради доступу та успіху. Ліззо намагається налякати інших, щоб вони не пішли передбачуваним шляхом, обіцяючи їм другу травму, якщо в них вистачить сміливості висловитися. Її команда просто намагається приховати правду і приховати її лицемірство, рекламуючи свій бренд як бренд розширення прав і можливостей та бодіпозитиву, водночас у приватному порядку позбавляючи жінок їхніх можливостей. Ліззо, звичайно, не розширює можливості жінок за допомогою своїх погроз, скоріше, вона позбавляє їх виборчих прав, але цей позов стосується не тільки її. Така поведінка широко поширена в індустрії розваг. Це не робить це правильним, і це, як і раніше, незаконно. Весь сенс трудового законодавства полягає в тому, щоб дати жертвам можливість говорити вільно, не побоюючись залякування, — нюанс, який абсолютно упущено Ліззо та її командою, що з легкістю скотилися до сценарію "проблема — це ви, а не я", — повідомив у своїй заяві для ЗМІ адвокат Рон Самбрано, який представляє трьох позивачок.

Раніше Фокус писав, що Ліззо після висунутих після неї звинувачень втратила сотні тисяч передплатників у соцмережі і вилетіла зі списку ймовірних хедлайнерів Суперкубка. Після скандалу, що розгорівся, вона прокоментувала звинувачення, заявивши, що її оббрехали.