Психологія ваги. Дієтологиня розповіла чому не можна зважуватися кожного дня

Намагаючись схуднути, ми радіємо кожним втраченим грамам на вагах. Проте щоденне зважування може більше нашкодити, аніж допомогти у процесі втрати ваги. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Галина Сеник розповідає, чому не потрібно зважуватися кожного дня та як ця інформація може вбити у вас мотивацію і бажання йди до фігури своєї мрії.

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Звісно, що мрія кожної жінки – їсти та не поправлятися, проте див не буває. Якщо ви довгий час вживаєте багато калорійної їжі, не витрачаючи при цьому цієї кількості енергії, то ваша вага неодмінно збільшиться. І коли приходить усвідомлення, що потрібно худнути, хочеться, щоб це сталося якомога швидше, тому ми після кожного прийому їжі стаємо на ваги, щоб отримати перші результати. А там найчастіше лише розчарування. Чому часте зважування не показує реального прогресу у схудненні, Фокусу розповіла лікар-дієтолог, нутриціолог, health-коуч, член Української/Британської асоціації дієтологів Галина Сеник.

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Від чого залежить наша вага?

Фото: Freepik

"В першу чергу варто розуміти, що набір або втрата ваги залежить від добової калорійності, яку людина споживає. Звичайно, якщо споживається більше калорій, ніж витрачається, буде набір ваги. Також має значення співвідношення макронутрієнтів: білків, жирів та вуглеводів. Навіть на перетравлювання їжі організм витрачає певну енергію, тому від співвідношення поживних речовин, також буде залежати загальний метаболізм", — каже дієтологиня Галина Сеник.

Важливо зрозуміти, що калорійність мають всі продукти, навіть найкорисніші, тому, якщо переїдати, то можна отримати зайві кілограми навіть від курки та авокадо.

"Незважаючи на те, який макронутрієнт ви переїдаєте, якщо його буде забагато і буде баланс в сторону збільшення калорій, то це звичайно буде сприяти набору ваги", — наголошує дієтологиня.

І білки, і вуглеводи, і жири можуть сприяти набору ваги, якщо їсти їх у надмірній кількості. Звичайно, що жири найбільш активно перетворюються в жирову тканину, тому що для цього потрібна мінімальна кількість процесів в організмі.

Чому не можна зважуватись щодня

Фото: Freepik

Якщо ви колись худли, то неодмінно стикалися зі звичкою зважуватись щоранку та щовечора, щоб побачити динаміку. Проте така звичка є хибною та може, навпаки, призвести до зриву і зниження мотивації.

"Так, не можна зважуватись щодня. В першу чергу питання: для чого? З якою метою людина зважується кожен день? Якщо це, наприклад, професійний спортсмен, який готується до змагань, в нього є чітко спланована програма, де відстежуються об’єми та вага, це одна справа. А якщо людина самостійно намагається скорегувати свою вагу, то однозначно, важитися щодня не треба, бо в більшості випадків це призведе до нервових зривів або порушення психоемоційної сфери", — зазначає Галина Сеник.

Втрату ваги неможливо вирахувати

Фото: Freepik

По-перше, дуже наївно розраховувати за тиждень схуднути на 5 кг, якщо ви набирали їх не один місяць. По-друге, варто зауважити, що на вашу вагу щоденно впливає безліч факторів, особливо, якщо ви жінка – гормони, фаза циклу, стрес.

"Наприклад, людина дуже хоче схуднути: очікує, кожен день зважується, а нічого не міняється. Це нормально, адже ми – живий організм, у нас відбуваються певні коливання в організмі, певні фази циклу у жінок, і все це буде впливати на загальну кількість води в організмі. Це можуть бути невидимі та невідомі людині процеси, як-от, наприклад, збільшення об’єму циркулюючої крові та ряд інших процесів", — наголошує дієтологиня.

Щоденне зважування не призведе ні до чого, окрім втрати мотивації та закінчення вашого марафону схуднення. Насправді це справжня проблема, яка робить безліч жінок залежними від цифр, які показують ваги. Проте треба логічно підходити до процесу схуднення, ставити реальні цілі та не мати завищених очікувань.

Фото: Pixabay

"Якщо теоретично ви все правильно робите і стоїте на шляху зниження ваги, потрібно розуміти, що навіть якщо ви дотримуєтесь дефіциту калорій, наприклад, -300 ккал, то все одно за один день змін не буде. Наприклад, 300 ккал, якщо їх перевести на дефіцит жирової тканини, це буквально 33 г жиру. Чи побачить людина це на вагах одразу, звичайно, що ні. На зниження ваги потрібен певний період часу. Організм людини – це живий організм, і його не можна повністю підлаштувати під математичні моделі поведінки", — каже Галина Сеник.

Дієтологиня зазначає, що можна все теоретично вирахувати, сформувати, але є дуже багато різних факторів, наприклад, скільки ви спали цієї ночі, чи перебуваєте в стані стресу та купа інших.

"Можна робити все правильно, але високий рівень гормонів стресу буде сприяти затримці води в організмі й, відповідно, ви побачите плюс на вагах. Тому однозначно не потрібно зважуватися щодня, це можна робити раз або два рази на місяць, з певною циклічністю, в зазначений час, натще, зранку в стані спокою. І важливо в першу чергу дивитись на об'єми тіла, а не на вагу", — радить Галина Сеник.

Фото: Фото: Gettyimages

Краще орієнтуватися на відображення в дзеркалі, на речі або робити заміри, вони об’єктивно покажуть вам чи в правильному напрямку ви рухаєтесь та чи відбуваються з вашим тілом якісь зміни. А зважуватись жінкам варто на 5 день циклу, в цей день ви отримаєте максимально правдивий результат.

У схудненні головне не зациклюватись, оберіть комфортний дефіцит калорій, готуйте корисні та смачні страви, регулярно тренуйтеся та через певний період часу ви обов’язково побачите результат. І задайте собі запитання, заради чого ви худнете, заради цифр на вагах, чи заради здоров’я та гарної фігури.

Нагадаємо, топ 6 "шкідливих" вуглеводів, які насправді допомагають схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що щоб схуднути, потрібно збалансовано харчуватися, бути фізично активними, пити воду і спати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.