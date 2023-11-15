Не встаючи з ліжка: 5 розтяжок, які допоможуть позбутися болю в шиї та плечах

Сидяча робота та постійне зависання в різноманітних гаджетах негативно позначаються на наших суглобах, особливо сильно страждає шия. Усього 5-10 хвилин простої розтяжки вранці або ввечері можуть значно зменшити біль.

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Якщо ви коли-небудь ловили себе на тому, що наприкінці довгого дня розсіяно потираєте шию або дозволяєте голові відкинутися на подушки дивана з підсвідомим зітханням полегшення, ви не самотні. І хороша новина полягає в тому, що знайти полегшення легко, навіть без використання ліків. Простий трюк: розтягуйте шию в ліжку. Експерти розповідають про найпоширеніші причини болю в шиї та плечах і про те, чому розтяжка в ліжку може бути такою корисною. Про це пише First for Woman.

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Чому болить шия

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Дослідження показують, що 65% людей, які працюють удома, страждають від болю в шиї та спині, а 30% з них кажуть, що це заважає їм продуктивно працювати. Жінки страждають частіше, ніж чоловіки, і ризик того, що проблеми стануть хронічними і повторюваними, збільшується з віком.

"Багато факторів можуть сприяти виникненню болю в шиї та плечах", — каже Крістін Герц, доктор філософії, професор досліджень опорно-рухового апарату в Інституті клінічних досліджень Дьюка. "Остеоартрит і хлистова травма після автомобільних аварій є двома поширеними причинами, але багато людей також відчувають біль у шиї та плечах, якщо вони проводять довгі години за комп'ютером, напружують м'язи шиї часто через стрес, сплять у неправильному положенні або навіть без причини".

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Що таке "технічна шия"

Також зростає кількість болю, спричиненого технологіями, так званої "технічної шиї" — болю в шиї, спричиненого тривалим використанням мобільних телефонів і комп'ютерів. Елісон Браун, фізіотерапевт із Нью-Йорка, вказує на додаткові ризики, пов'язані з екранним часом: "Такі дії, як перегляд комп'ютера або мобільних телефонів, можуть призвести до нахилу голови вперед, округлих плечей, збільшеного кіфозу (округлення хребта) і болю в шиї або верхній частині спини.

Будь-який із цих чинників може призвести до розтягнення м'язів і сухожиль шиї та плечей, що може сприяти виникненню хронічного болю, погоджується Пол Кейгл, доктор медичних наук. "Цей біль може варіюватися від загальних м'язів шиї, таких як трапеція, до загальних м'язів і сухожиль плеча, таких як дельтоподібний м'яз і сухожилля обертальної манжети плеча".

Розтяжка допоможе полегшити біль

Фото: Freepik

З огляду на те, наскільки старанно ми щодня змушуємо нашу шию працювати, час, витрачений на повну розтяжку шиї, може бути особливо корисним. "Регулярна гнучкість — хороша практика для всіх наших суглобів, але деякі суглоби піддаються додатковому навантаженню", — говорить доктор Кейгл. "Шия — чудовий приклад ділянки, яка часто зазнає додаткового навантаження, і тому підтримання гнучкості шиї може допомогти уникнути болю і травм".

Однією з переваг розтяжки шиї є те, що вам не потрібно багато місця або будь-яке спеціальне обладнання. "У всіх нас різні вимоги до часу і розкладу", — зазначає доктор Кейгл. "Знайти час, щоб залишатися гнучким, — це найважливіше".

Ранкова розтяжка зробить шию рухомою і гнучкою протягом дня, а вечірня — допоможе зняти наявну напругу і спати більш глибоко і комфортно.

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"Я часто роблю розтяжку шиї перед сном або вранці, просто тому, що це приємно!" — каже докторка Герц.

Ці рекомендовані експертами вправи на розтяжку можна виконувати, сидячи на ліжку. І поки ви розтягуєтеся, не забувайте дихати. "Дихання має вирішальне значення для гарного тренування і розтяжки", — зазначає доктор Кейгл. "Багато хто вважає корисним зробити вдих і повільно видихнути під час процесу розтяжки. Це може допомогти прискорити розтяжку і розслабитися".

Повільне і глибоке дихання також може дати вам можливість зосередитися, поки ви робите розтяжку. "Я завжди нагадую пацієнтам, що визначення розтяжки — це щось тривале", — каже Браун. "Важливо утримувати кожну позицію протягом тривалого періоду часу, принаймні 20-30 секунд, щоб дійсно досягти чогось. Коли ви тримаєте розтяжку, початкове відчуття має зникати".

Бокові нахили

Фото: Freepik

Нахиліть шию убік, щоб наблизити вухо до плеча. Ви маєте відчути легке тягнуче відчуття на протилежному боці шиї", — каже Браун. "Ви можете посилити надлишковий тиск, поклавши руку на маківку й обережно притягнувши вухо ближче до плеча (якщо це зручно)". Утримуйте 20-30 секунд, потім поміняйте бік".

Діагональне обертання шиї

"Подивіться на свою пахву. Ви маєте відчути легке відчуття, що тягне, на протилежному боці шиї", — каже Браун. "Ви можете посилити надлишковий тиск, поклавши руку на маківку й обережно притягнувши голову ближче до пахви (якщо це зручно)". Утримуйте положення 20-30 секунд, потім поміняйте бік.

Обертання шиї

Повертайте шию вліво і вправо, щоб подивитися на всі боки, — каже доктор Кейгл. Продовжуйте 20-30 секунд.

Нахил назад і вперед

Фото: Freepik

Доктор Кейгл називає цю розтяжку одним із "найкращих рухів для підтримки гнучкості". Як виконувати: просто нахиліть шию вниз, підборіддя до грудей, потім повільно закиньте голову назад. Продовжуйте 20-30 секунд.

Потискання плечима

Доктор Герц рекомендує розтяжку, під час якої ви повільно підносите плечі до вух, утримуєте їх близько трьох секунд, потім повертаєте плечі назад і вниз. Повторюйте цю вправу протягом 20-30 секунд.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.