Кайлі Дженнер із гігантською осою з'явилася на обкладинці глянцю

Зірка реаліті-шоу сфотографувалася в несподіваних образах і дала інтерв'ю актрисі Дженніфер Лоуренс.

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Кайлі Дженнер з'явилася на обкладинці та сторінках журналу Interview в оригінальних екстравагантних образах. І дала відверте інтерв'ю. Запитання їй ставила Дженніфер Лоуренс, зірка "Голодних ігор".

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На початку інтерв'ю Дженніфер пожартувала, що якщо Кайлі відмовиться відповідати на якесь запитання, то "розіб'є їй серце". На запитання, що її надихає, Кайлі відповіла очікувано, сказавши, що це "її мама і її сім'я".

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Кайлі Дженнер у новій фотосесії

Вона зізналася, що часто буває онлайн і читає про себе в Мережі, а хейтери "її підживлюють".

Дженніфер Лоуренс зізналася, що дивилася шоу "Сімейка Кардаш'ян" від самого початку, тож знає про сім'ю Дженнер-Кардаш'ян усе, що можна. І її цікавить, як Кайлі справляється зі славою і популярністю.

"З папараці було дуже складно. У мене були жахливі історії. Наприклад, коли мені було 16, і ці 50-річні чоловіки говорили: "Привіт, маленька шльондро", намагалися задерти мені спідниці, вистрибували з кущів, буквально кидалися під мою машину... Насправді, коли я була молодшою, було ще гірше", — зізналася Кайлі.

Кайлі Дженнер у новій фотосесії

На запитання, як проходить її звичайний ранок, Кайлі розповіла, що спочатку випиває чашку кави з ванільно-мигдальним молоком. Потім везе свою доньку Стормі до школи, або поспішає на роботу, або готує оладки на сніданок.

Зараз у Кайлі виходить колекція одягу Khy і вона зізналася, що зробила для доньки міні-версії всіх речей з першої колекції.

Вона знову підкреслила, що змінює риси свого обличчя за допомогою макіяжу і контурування. Але зізналася, що зробила губи повнішими, ніж вони були.

"Зрештою я зробила наповнювачі для губ. Я фарбуюся по-іншому, тижні в 12 років. Я кажу: "Як ви можете порівнювати моє 12-річне обличчя і говорити, що мені змінили форму щелепи та підрізали повіки? Про що ми взагалі говоримо?".

Нагадаємо, раніше Кайлі нарешті зізналася, що зробила операцію зі збільшення грудей після багатьох років заперечення того, що у неї була пластична операція.

Дженнер розповіла, що їй "зробили груди" незадовго до того, як вона завагітніла дочкою Стормі Вебстер, яка народилася 1 лютого 2018 року.

"Я зробила собі груди до Стормі... не думала, що у мене буде дитина, коли мені буде 20", — сказала засновниця Kylie Cosmetics.