Молода обраниця Ді Капріо оголилася на відвертій фотосесії для глянцю

Модель з'явилася у відвертому образі

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25-річна італійська модель та за сумісництвом дівчина 49-річного Ді Капріо Вітторія Черетті оголилася для відомого глянцю. Знімки модель опублікувала в своєму інстаграмі.

На фотосеті дівчина позувала без макіяжу, на деяких фото без білизни. На деяких фото дівчина позує в масивному одязі оверсайз, а вже після — зовсім оголеною.

На знімках 25-річна Вітторія Черетті виглядає максимально природно — без косметики та мейкапу. На окремих фото можна розгледіти веснянки на її обличчі.

Відомо, що дівчина має чималу популярність в сфері моделінгу. Вона з’являлася на світових подіумах на показах Chanel і Versace. Також її обличчя було на глянцях Vogue і Harper's Bazaar.

Про стосунки Вітторії Черетті та голлівудського актора Леонардо Ді Капріо стало відомо нещодавно. Однак офіційно зіркова пара досі не заявила про це. Вперше преса застукала парочку на одній із вечірок в Лос-Анджелесі, коли вони палко цілувалися.

Крім цього, ходять чутки, що цього року День подяки парочка зустріла разом з ріднею Ді Капріо.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо вирушив на прогулянку з Вітторією Черетті у Лондоні.