Улюблений смокі-айс та інші хитрощі макіяжу: Кейт Міддлтон

За інформацією біографів королівського дому Віндзорів, у день свого весілля з принцом Вільямом Кейт Міддлтон самостійно нанесла собі макіяж і взагалі нібито відповідала за свій "новаторський образ королівської нареченої".

Сьогодні принцесу Уельську називають втіленням ідеального образу через поєднання стильного вбрання та прикрас і вміло підібраного макіяжу. Про це пише журнал Hello.

Дійсно, як підкреслює видання, Кейт Міддлтон може похизуватися "сяючим кольором обличчя, підкресленим ідеальним поєднанням вологої основи, рожевого рум'янцю і м'яко окреслених вилиць та брів".

Кейт Міддлтон в ангельській сукні зі стрічкою на поясі і смужками шовковистої тканини на ліфі, яка була доповнена сережками-підвісками в стилі арт-деко від Beaut Jewellery Фото: Getty

Однак таким підкреслено елітарним образ дружини спадкоємця британського престолу був не завжди. Як згадують у Hello, на початку 2010-х років принцеса полюбляла смокі-айс — важкуватий готичний макіяж, популярний тоді серед молоді.

"Аж до кінця 2010-х років принцеса Кейт схилялася до набагато важчих тенденцій у макіяжі, часто використовуючи темно-рожеві багатошарові рум'яна і кілька крапель туші", — розповідає видання.

Фото: Getty

Однак все змінилося 2011 року, коли вони з принцом Вільямом пов'язали себе узами шлюбу. Хоча і в той період бували випадки, коли, наприклад, герцог і герцогиня Кембриджські разом з'явилися на званому обіді, що відбувся на честь відкриття Національного меморіального дендрарію. Принцеса Уельська з'явилася на цьому заході з дуже сміливим і гламурним смокі-айс. "Густа готична підводка для очей принцеси Кейт абсолютно не була схожа на її повсякденний макіяж", — згадує Hello.

Найяскравішим був насичений димчастий макіяж очей герцогині Кембриджської — вона підкреслила свої зелено-карі очі темно-синіми тінями, рідкою підводкою для очей, шарами густої туші та грайливою підводкою під очима, що межує з готикою. Доповнила принцеса свій яскравий погляд рум'янами персикового відтінку і темно-рожевою помадою.

Через роки: макіяж Кейт Міддлтон

Сьогодні, пише видання, принцеса Уельська обирає, як правило, істотно легший макіяж для щоденних зустрічей, хоча Hello визнає, що іноді вона повертається до свого улюбленого смокі-айс для особливих королівських подій.

Так, під час коронації короля Чарльза і королеви Камілли Кейт, мати трьох дітей, продемонструвала більш гламурне поєднання класичного вбрання принцеси Уельської і сміливого макіяжу.

Фото: Getty

"Членкиня королівської сім'ї нанесла темно-коричневі тіні для повік з м'якими стрілками, щоб зробити очі яскравішими і підкреслити риси обличчя, додавши рожевий рум'янець і трохи темно-рожевої помади", — згадує видання.

До речі, не всі знають, що в день свого весілля з принцом Вільямом вона самостійно нанесла собі макіяж і взагалі нібито відповідала за свій "новаторський образ королівської нареченої", як говорили біографи королівської сім'ї Віндзорів.

Фото: Getty

