6 грудня — День святого Миколая: що поставити на святковий стіл

Оскільки з 15 листопада до 24 грудня триває Різдвяний піст (за новоюліанським календарем), це означає, що жодних м'ясних страв на столі бути не повинно.

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6 грудня в Україні за новоюліанським календарем відзначатиметься День святого Миколая, улюблене свято не тільки дітей, а й дорослих. Цього дня батьки та інші дорослі родичі ховають під подушку малечі солодкі подарунки та підносять інші презенти. Ми ж пропонуємо порадувати близьких смачними стравами, зібравши ввечері всю родину за столом. До вашої уваги – кілька рецептів, які зроблять це свято ще більш затишним і незабутнім.

Перше, що традиційно готують на День святого Миколая, це медові коржики "миколайчики". Їх розмальовують глазур'ю, що, до речі, можна робити разом із дітьми. Готуються вони доволі просто і наповнюють дім неймовірним ароматом. Для виготовлення коржиків використовуються спеціальні дерев'яні форми з традиційними українськими візерунками.

Дерев'яна форма для "миколайчиків"

Однак якщо таких немає – не біда. Можна просто зробити потрібні шаблони з товстого картону, прикладати їх до тіста та вирізати по контуру.

Медові коржики

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 600 гр;

маргарин – 150 гр;

цукор – 200 гр;

яйця – 2 шт;

яєчні жовтки – 2 шт;

рідкий мед – 150 гр;

мелена кориця – 0,5 ч. л;

гвоздика – 0,5 ч. л;

сода – 1 ч. л;

сметана – 2 ст. л.

Для глазурі:

цукрова пудра – 1 склянка;

яєчний білок – 1 шт;

лимонний сік – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти в глибоку миску, туди ж додати соду і натертий на тертці маргарин, усе перемішати. Потім вбити яйця, ввести жовтки, сметану, цукор, корицю, гвоздику і теплий мед, замісити тісто і залишити його на кілька годин у холодильнику, замотавши в харчову плівку.

Вранці розкачати його до товщини в см і за допомогою форм і шаблонів вирізати потрібні фігурки.

Деко змастити маслом і посипати борошном. Викласти на нього змащені збитим яйцем коржики і випікати за температури 180 градусів, поки вони не стануть золотистими.

Поки коржики печуться, робимо глазур. Для цього білок добре збити, білок, поступово додаючи в піну, що утворилася, цукрову пудру і додаючи лимонний сік.

Як тільки миколайчики спечуться і трохи охолонуть, покрити їх глазур'ю.

Оскільки з 15 листопада до 24 грудня триває Різдвяний піст (знову ж таки, за новоюліанським календарем), це значить, що жодних м'ясних смаколиків на столі бути не повинно. Однак існує багато смачних пісних страв, які прикрасять святковий стіл. Неодмінно на ньому має бути риба!

Скумбрія запечена з овочами в рукаві

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт;

картопля – 3-4 шт;

цибулина – 1 шт;

морква –1 шт;

рослинна олія – 2 ст. л;

петрушка (зелень) – 1 пучок;

кріп (зелень) –1 пучок;

трави сушені за смаком;

перець за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Рибу почистити (відрізати голову, прибрати нутрощі, добре помити). Викласти їх на паперовий рушник, щоб пішла зайва волога. Зробити бічні надрізи. Натерти сіллю, сухими травами та перцем. Вставити в надрізи шматочки цибулі.

Картоплю та моркву почистити, нарізати шматочками. Приправити травами і перцем, посолити і додати 2 столові ложки олії.

Викласти рибу в рукав з овочами. Дати постояти годину. Потім відправити все в духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин.

Готові овочі та рибу акуратно викласти на блюдо і прикрасити зеленню.

Фото: Bonapeti

Рулетики з грибами "Пісні"

Інгредієнти:

вода – 120 мл;

борошно пшеничне – 150 гр;

білі гриби – 200 гр;

цибулина – 1 шт;

морква – 1 шт;

томатна паста – 2 ст. л;

рослинна олія;

кріп;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У воді розчинити сіль і додати 1 ст. ложку рослинної олії. Додати борошно і замісити тісто. Дати тісту постояти 20-30 хвилин. На пательні з рослинною олією обсмажити дрібно нашатковану цибулю. Гриби добре розморозити, злити рідину. Додати гриби до цибулі й обсмажувати 2-3 хвилини. Додати терту моркву і смажити ще 1-2 хвилини. Трохи посолити. Тісто розкачати в тонкий пласт і намазати остиглою начинкою по всій поверхні, після чого все акуратно згорнути в рулет. Нарізати його на невеликі частини й викласти в глибоку сковороду.

У воді розвести томатну пасту або просто взяти томатний сік. Додати сіль, 1 ст. ложку олії та трохи цукру. Влити в сковорідку й одразу ж поставити на плиту. Готувати 20 хвилин на середньому вогні.

Готові рулети посипати дрібно порубаним кропом.

Фото: З відкритих джерел

На стіл також можна поставити узвар, салат із рибою та інші пісні страви.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку закуску з рибою на святковий стіл.