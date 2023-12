3 найпростіші поради, які допоможуть прожити довге і здорове життя

Для того, щоб жити довго, не обов'язково вирушати за океан або мати особливий ген. Почніть із простих харчових звичок, які поліпшать ваше здоров'я і допоможуть прожити довге життя.

Related video

Хочете прожити довге життя? Для цього важливо залишатися здоровим і сильним. Деяким пощастило стати довгожителями, проживаючи в так званих "блакитних зонах", до яких входить Лома Лінда, Каліфорнія, Ікарія, Греція, Нікойя, Коста-Рика, Сардинія, Італія, Окінава та Японія. Але для того, щоб жити довго, не обов'язково потрібно жити в якомусь особливому місці. Засновник Blue Zones Ден Бюттнер називає три прості звички, завдяки яким можна жити довше. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

В одному зі своїх відео Бюттнер дав чудову пораду: "Ми говоримо: снідайте, як король, обідайте, як принц, а вечеряйте, як жебрак". Перестаньте їсти після 5 або 6 години вечора. Ви робите послугу своєму тілу".

Бюттнер також поділився трьома найкращими порадами щодо здорового харчування для тих, хто хоче жити довше і краще. Ось найбільш ефективні звички, які він рекомендував.

Ситний і смачний сніданок

Фото: Getty Images

Ймовірно, ви чули це раніше, але сніданок — неймовірно важлива частина вашого дня. Він може підвищити або відібрати вашу енергію і настрій. "Я думаю, що перше, що потрібно зробити — це щільно поснідати, в ідеалі — це солоний сніданок", — каже Бюттнер.

Дійсно, дослідження показують, що сніданок може поліпшити ваше фізичне і психічне благополуччя, а також сприятливо вплинути на загальний стан здоров'я і якість життя. Ви можете знайти рецепти корисних і пікантних сніданків, що включають основні корисні продукти, наприклад, вівсянку, авокадо, яйця, грецький йогурт, ягоди, горіхи і лосось.

Не ігноруйте бобові

Фото: Freepik

Ще одна порада щодо довголіття від Бюттнера полягає в тому, щоб додавати боби до свого раціону, тому що вони є чудовим джерелом білка.

Згідно з офіційним сайтом Блакитних зон, боби є основним продуктом харчування в раціоні всіх жителів Блакитних зон по всьому світу. Наприклад, жителі Нікойї насолоджуються чорною квасолею, жителі Окінави використовують соєві боби в багатьох стравах, а жителі Середземномор'я постійно їдять нут і білу квасолю разом із сочевицею. Фактично, згідно з дослідженням 2004 року, опублікованим в Азіатсько-Тихоокеанському журналі клінічного харчування, вживання 20 грамів бобових пов'язане зі зниженням ризику смерті на 7-8 %.

Їжте горіхи на перекус

Фото: Freepik

І останнє, але не менш важливе: обов'язково вживайте горіхи — у вас є з чого вибрати! Усього лише жменя горіхів на день як здоровий перекус цілком може позбавити вас походів до лікаря — і саме стільки споживають довгожителі в Блакитних зонах.

Згідно з дослідженнями, опублікованими в Журналі Американського коледжу кардіології, було виявлено, що у людей, які споживали близько 35 г горіхів п'ять або більше разів на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань знизився на 14%, а ризик ішемічної хвороби серця — на 20%. Не варто говорити, що які б горіхи ви не вибрали на перекус, вони напевно стануть корисним доповненням до вашого раціону.

Нагадаємо, вчені назвали 8 корисних для серця звичок, які збережуть молодість.

Раніше Фокус писав про те, що довголіття частково залежить від наших генів, а частково — від способу життя і правильних звичок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.