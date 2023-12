Титаніку — 26 років: хто із зірок любить драму Джеймса Кемерона

Фільм "Титанік", знятий 1997 року, що описує масштабну корабельну аварію, і зараз залишається одним із найвеличніших блокбастерів усіх часів.

Цього року фільму Джеймса Кемерона виповнюється 26 років. І є причина, з якої "Титанік" залишається одним із найвидатніших блокбастерів усіх часів. "Титанік" зробив зірками Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет, а також захопив кіноглядачів сумішшю романтики і бойовика. Фільм, як і раніше, улюблений багатьма, зокрема деякими великими знаменитостями. Ким саме, пише PEOPLE.

Сірша Ронан

Зірка "Маленьких жінок" розповіла, що їй настільки подобається "Титанік", що вона дивилася його кілька десятків разів, будучи підлітком.

Трейлер фільму "Титанік"

"Титанік" — це фільм, який я дивилася щоразу перед сном. Скільки сцен із цього фільму я відтворила! Коли Роуз на балконі і таке інше", — розповіла акторка. Утім, Сірша каже, що сцену між головними героями в машині, яку перевозили в трюмі, вона тоді не зрозуміла.

Сірша Ронан Фото: Getty Images

"Я просто пам'ятаю запітніле вікно і руку, притиснуту до вікна. Але я не розуміла, що там відбувається, бо я була надто маленькою", — жартує акторка.

Коли Сірша виросла і сама стала зніматися у фільмах, вона познайомилася з Кейт Вінслет і Ді Капріо. "Вони обидва фантастичні люди. Дуже милі та приземлені", — каже Ронан.

Емма Стоун

Стоун була настільки зачарована Ді Капріо, що сім разів дивилася "Титанік" у кінотеатрі. І коли вона познайомилася з актором наживо, то була в захваті і від нього самого, і від його міміки.

Емма Стоун Фото: Getty Images

"Він робить таку штуку, коли ліва сторона його губи опускається, коли він говорить... О, мені до непритомності це подобається", — зізналася Емма.

Тейлор Свіфт

У 2013 році співачка виклала в соцмережах кліп, на якому вона дивиться "Титанік" з однією зі своїх кішок.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

І написала: "О 9 вечора я або на сцені, або роблю це".

Демі Ловато

На своєму першому живому виступі на шоу талантів у дитячому садку суперзірка виступила з оскароносною піснею з "Титаніка", а саме з "My Heart Will Go On". Вона також зізналася, що Ді Капріо був першою знаменитістю, в яку вона закохалася.

Демі Ловато Фото: instagram.com/ddlovato

Нагадаємо, 1998 року "Титанік" був висунутий на здобуття кінопремії "Оскар" у 14 номінаціях і отримав 11 нагород, включно зі статуеткою в номінації "Найкращий фільм" 1997 року. Картина стала рекордсменом за кількістю отриманих нагород "Оскар" поряд з такими фільмами, як "Бен-Гур" (1959) і "Володар перснів: Повернення короля" (2003). Сам Кемерон спускався до уламків знаменитого лайнера і зняв документальний фільм про свої занурення.

Наразі Кемерон розглядає можливість зняти проєкт про катастрофу батискафа "Титан", який возив туристів до місця корабельної аварії і сам загинув цього року.