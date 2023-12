Титанику — 26 лет: кто из звезд любит драму Джеймса Кэмерона

Снятый в 1997 году и описывающий масштабное кораблекрушение, фильм "Титаник" и сейчас остается одним из величайших блокбастеров всех времен.

В этом году фильму Джеймсу Кэмерону исполняется 26 лет. И есть причина, по которой "Титаник" остается одним из величайших блокбастеров всех времен. "Титаник" сделал звездами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, а также восхитил кинозрителей смесью романтики и боевика. Фильм по-прежнему любим многими, в том числе некоторыми крупными знаменитостями. Кем именно, пишет PEOPLE.

Сирша Ронан

Звезда "Маленьких женщин" рассказала, что ей настолько нравится "Титаник", что она смотрела его несколько десятков раз, будучи подростком.

"Титаник" — это фильм, который я смотрела каждый раз перед сном. Сколько сцен из этого фильма я воссоздала! Когда Роуз на балконе и все такое", — рассказала актриса. Впрочем, Сирша говорит, что сцену между главными героями в перевозимой в трюме машине она тогда не поняла.

Сирша Ронан

"Я просто помню запотевшее окно и руку, прижатую к окну. Но я не понимала, что там происходит, потому что я была слишком маленькой", — шутит актриса.

Когда Сирша выросла и сама стала сниматься в фильмах, она познакомилась с Кейт Уинслет и Ди Каприо. "Они оба фантастические люди. Очень милые и приземленные", — говорит Ронан.

Эмма Стоун

Стоун была настолько очарована Ди Каприо, что семь раз смотрела "Титаник" в кинотеатре. И когда она познакомилась с актером вживую, то была в восторге и от него самого и от его мимики.

Эмма Стоун

"Он делает такую ​​штуку, когда левая сторона его губы опускается, когда он говорит… О, мне до обморока это нравится", — призналась Эмма.

Тейлор Свифт

В 2013 году певица выложила в соцсетях клип, на котором она смотрит "Титаник" с одной из своих кошек.

Тейлор Свифт

И написала: "В 9 вечера я либо на сцене, либо делаю это".

Деми Ловато

На своем первом живом выступлении на шоу талантов в детском саду суперзвезда выступила с оскароносной песней из "Титаника", а именно с "My Heart Will Go On". Она также призналась, что Ди Каприо был первой знаменитостью, в которую она влюбилась.

Деми Ловато

Напомним, в 1998 году "Титаник" был выдвинут на соискание кинопремии "Оскар" в 14 номинациях, и получил 11 наград, включая статуэтку в номинации "Лучший фильм" 1997 года. Картина стала рекордсменом по числу полученных наград "Оскар" наряду с такими фильмами, как "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003). Сам Кэмерон спускался к обломкам знаменитого лайнера и снял документальный фильм о своих погружениях.

Сейчас Кэмерон рассматривает возможность снять проект о крушении батискафа "Титан", который возил туристов к месту кораблекрушения и сам погиб в этом году.