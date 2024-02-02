Vogue переїжджає. Анна Вінтур відвідала прощальну вечірку в Лондоні

Головред Vogue Анна Вінтур востаннє відвідала Будинок Vogue у лондонському Мейфері, оскільки Condé Nast переїжджає через 65 років. Переїзд відбувається на тлі хвилювань персоналу через скорочення робочих місць.

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74-річна головна редакторка Vogue Анна Вінтур прилетіла до Великої Британії, щоб приєднатися до команди британської версії видання. І попрощатися з так званим Будинком Vogue у престижному районі Лондона Мейфер, де журнал розміщувався останні 65 років. Раніше було призначено нового редактора британського видання. Про це пише Daily Mail.

Сьогодні вдень Анна Вінтур відвідала культовий Будинок Vogue і відкрила шампанське, коли співробітники відзначали свій останній день в офісі Mayfair після 65 років. Британський Vogue був заснований 1916 року і переїхав у Vogue House недалеко від престижної Ріджент-стріт 1958 року.

Анна Вінтур попрощалася з Будинком Vogue

74-річна головна редакторка модного журналу одягла ефектні сонцезахисні окуляри, які вже давно стали частиною її образу, і продемонструвала свою ідеально покладену фірмову стрижку боб, коли прибула в лондонську штаб-квартиру Condé Nast.

На ній було темно-синє структуроване пальто і шарф, коли вона стояла перед будівлею і зустрічалася зі співробітниками британського Vogue, поки вони прощалися з офісом.

Анна Вінтур Фото: Getty Images

Минулого року компанія Condé Nast оголосила, що переведе співробітників своїх видань, включно з GQ, у The Adelphi на набережній Темзи.

Тим часом на початку цього року Дім Vogue було виставлено на продаж, і його купив судноплавний магнат Еяль Офер, бізнесмен з Монако, статки якого, як повідомляється, становлять 23 мільярди доларів.

Культова будівля буде перейменована на 1 Hanover Square, що ознаменує кінець модної епохи.

Ролик, знятий у штаб-квартирі британського Vogue

Угода поширюється тільки на оренду власності, оскільки право власності належить англіканській церкві.

Офер заплатив за нерухомість 75 мільйонів фунтів стерлінгів, що на 5 мільйонів фунтів більше, ніж ціна, за якою вона була вказана в списку нерухомості.

Сьогодні вдень, коли співробітники прощалися зі своїм улюбленим офісом, їх пригостили шампанським і солодощами, а потім вони зробили спільне фото.

Нагадаємо, у Анни Вінтур особливий зв'язок із Лондоном. Анна, британка, яка живе в США, приєдналася до видавничого дому Condé Nast 1983 року, коли вона обійняла посаду креативного директора американського Vogue.

Анна Вінтур у 1989 році Фото: Getty Images

Три роки потому вона повернулася до Великої Британії, щоб стати головним редактором британського Vogue.

Однак її перебування на батьківщині тривало лише два роки, перш ніж її знову переманили американські колеги, і вона повернулася в Америку. У березні 2013 року Вінтур була призначена художнім керівником Condé Nast.

Говорячи про своє бачення майбутнього Vogue, Вінтур одного разу сказала The Telegraph: "Я хочу, щоб Vogue був динамічним, гострим і сексуальним, мене не цікавлять надбагаті або нескінченно пустопорожні люди. Я хочу, щоб наші читачки були енергійними, старанними жінками, зі своїми грошима і широким колом інтересів. З'явився новий тип жінок. Її цікавлять бізнес і гроші. У неї більше немає часу ходити по магазинах. Вона хоче знати, що і чому, де і як".

Чутки про потенційний переїзд Condé Nast вперше з'явилися 2022 року. Місцезнаходження будівлі Vogue завжди було важливою частиною загального бренду.

Загальне фото співробітників під час прощання з Будинком Vogue

Кажуть, що Будинок Vogue був одним з небагатьох місць у Лондоні, де принцеса Діана почувалася в безпеці і навіть відвідувала там обіди в залі засідань.

Нагадаємо, тим часом у США відбувся перший страйк працівників Condé Nast в історії. Цей крок було зроблено на тлі хвилювань у видавництві після того, як минулого місяця сотні членів профспілки залишили його на знак протесту проти звільнення, що насуваються.

У рамках акції NewsGuild 400 американських співробітників пішли з роботи в насичений новинами день, коли було оголошено номінації на премію "Оскар" і проведено голосування на президентських праймеріз.

Профспілка почала діяти після того, як восени минулого року генеральний директор компанії Роджер Лінч заявив, що звільнить п'ять відсотків від загальної кількості співробітників — близько 300 співробітників. Зіткнувшись з протестом з боку профспілки, в Conde Nast пізніше заявили, що замість цього звільнить 94 людини, що становить близько 20 відсотків від загального числа членів профспілки. Переговори тривають.