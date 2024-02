Селена Гомес розповіла про стосунки з продюсером Бенні Бланко (фото)

Пара заявила про свої стосунки у грудні 2023 року. День Святого Валентина вони відсвяткували в Парижі.

Related video

Селена Гомес, 31-річна американська співачка й акторка серіалу "Єдині вбивства в будівлі", 22 лютого на Apple Music 1 і поговорила з ведучим Зейном Лоу про свій новий сингл "Love On". Знаменитість також розповіла про свої стосунки з 35-річним Бенні Бланко, повідомляє Рeople.

"Не вдаючись у подробиці, я думаю, що дуже важливо зустріти когось, хто тебе поважає. І я думаю, що дуже приємно також покластися на когось, хто розуміє світ, у якому я живу. Але я маю сказати, що загалом це найбезпечніші стосунки. Я відчуваю, що це дійсно прекрасно і приголомшливо", — поділилася Селена.

Селена Гомес і Бенні Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

Гомес і Бланко підтвердили свої стосунки в грудні 2023 року, хоча знайомі давно. У 2019 році вони спільно працювали над піснею "I Can't Get Enough", у якій також беруть участь Тейні і Джей Белвін.

Говорячи з Лоу про те, як вона обирає, з ким працювати, Гомес зізналася, що вона "не почувається в цілковитій безпеці в багатьох проектах".

"Але я вважаю, що працювати з новими людьми, насправді дуже цікаво. Ти дізнаєшся, через що їм доводиться пройти в житті", — сказала вона.

"І це схоже на роботу з чудовими авторами пісень, які знають друзів друзів тощо. Але я думаю, що також важливо залишатися зі своєю основною групою, тому що саме вони найкраще можуть зламати мій код. Саме вони дійсно можуть допомогти мені пояснити те, що я хочу сказати", — зазначила Селена Гомес.

Селена Гомес Фото: Instagram @whowhatwear

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Селена Гомес продемонструвала шикарний образ у Парижі. Селена Гомес у столиці моди "вигуляла" маленьку чорну сукню. На одному зі знімків зірка позує на тлі Ейфелевої вежі.