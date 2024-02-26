Аль Пачіно застали на романтичному побаченні з 30-річною обраницею (фото)

Пара разом провела час у Каліфорнії. Журналісти вважають, що стосунки пари після судових розборок зміцнилися.

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Відомий американський актор Аль Пачіно після судових врегулювань питання щодо опіки над сином показався на публіці зі своєю 30-річною обраницею Нур Альфаллах. Стосунки пари після тривалих розглядів стали ще міцнішими, повідомляє Page Six.

83-річна зірка "Обличчя зі шрамом" і 30-річна мати його дитини були помічені на романтичній вечері в ресторані E. Baldi в Беверлі-Гіллз23 лютого. Журналісти помітили, як Альфаллах сідав на водійське сидіння, а Пачіно — на пасажирське. Цікаво, що закохані були одягнені в чорні образи, щоб залишатися максимально непримітними. Альфаллах одягла легінси, сорочку і шкіряну куртку. Свій образ вона завершила парою чорних чобіт до коліна. Пачіно був одягнений у штани, сорочку і пальто.

Ця прогулянка стала першим випадком, коли Пачіно і Альфаллах, у яких у червні 2023 року народився син Роман, були помічені разом відтоді, як пара почала розгляди про опіку над дитиною. Зараз пара дійшла згоди про графік відвідувань і аліменти на дитину. Пачіно розділить спільну юридичну опіку, але основна опіка належатиме Нур.

У листопаді 2023 року суд виніс припис Пачіно виплачувати Альфаллах 30 000 доларів на місяць як аліменти на новонародженого сина. Крім того, суддя зобов'язав кінозірку виплатити їй 110 000 доларів авансом, 13 000 доларів за нічну медсестру і покрити будь-які медичні рахунки, які не входять до медичної страховки.

Нур Альфаллах з Аль Пачіно та другом Беннетом Міллером Фото: instagram.com/nooralfallah

Йому також доведеться щорічно вносити депозит у розмірі 15 000 доларів у фонд освіти для малюка, який є його четвертою дитиною. Пачіно також є батьком трьох дорослих дітей: 34-річної Джулі та близнюків Антона й Олівії, 23-х років.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося про те, яку суму аліментів Аль Пачіно платитиме Нур Альфаллах. Актор і його подруга врегулювали питання про суму аліментів через п'ять місяців після народження дитини.