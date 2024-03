Netflix представив трейлер науково-фантастичного серіалу з Дженніфер Лопес (відео)

Серіал обіцяє бути дуже видовищним і з масою спецефектів. Все як любить режисер проекту Бред Пейтон.

54-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес зіграла головну роль у новому науково-фантастичному серіалі Netflix "Атлас", трейлер якого вже з'явився на потоковому гіганті.

Сюжет серіалу розгортається у високотехнологічному і футуристичному світі, створеному Лео Сардар'яном і Ароном Елі Колейтом, і поставленому канадцем Бредом Пейтоном. На рахунку цього режисера такі видовищні фільми як "Розлом Сан-Андреас" і "Ремпейд". Продюсерами проекту є Пейтон, Лопес, Джефф Фієрсон, Джобі Гарольд, Торі Таннелл, Елейн Голдсміт-Томас, Бенні Медіна, Грег Берланті та Сара Шехтер.

Головна героїня Атлас Шепард (Лопес) — це блискуча, але людиноненависницька аналітикиня даних із глибокою недовірою до штучного інтелекту. Вона приєднується до місії із затримання робота-відступника, з яким розділяє загадкове минуле. Але коли плани йдуть шкереберть, її єдина надія врятувати майбутнє людства від ШІ — довіритися йому.

"Негайно увімкніть двигуни! Центр управління польотами, це Атлас Шепард. Ви мене чуєте?" — кричить Атлас у трейлері перш, ніж її судно зазнає аварії.

Крім Лопес, у серіалі знялися Авраам Попула, Лана Паррія, Стерлінг К. Браун, Сіму Лю, Стерлінг К. Браун, Марк Стронг.

Прем'єра серіалу запланована на 24 травня.

Лопес не вперше співпрацює зі стримінговим сервісом. Вона вже зіграла у фільмі Netflix 2023 року "Мати", а серед інших її недавніх акторських робіт — "Весілля з дробовиком" і "Перший зустрічний". Акторка також знялася в проєкті Prime Video This Is Me...Now: A Love Story, випущеному минулого місяця одночасно з її дев'ятим студійним альбомом This Is Me...Now.

