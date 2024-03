Крістін Девіс і Синтія Ніксон у шикарному вбранні відвідали гала-концерт у Нью-Йорку (фото)

Знаменитості знайомі ще зі зйомок серіалу "Секс у великому місті". За словами Девіс, скоро розпочнеться виробництво третього сезону "І просто так".

Американська акторка Крістін Девіс 18 березня зустрілася з колегою акторкою, продюсеркою гурту And Just Like That Синтією Ніксон на гала-концерті The New Group 2024, що проходив у бальному залі "Едісона" на Таймс-сквері в Мангеттені, повідомляє Daily Mail.

59-річна Кріс і 57-річна Синтія на заході мило позували фотографам. Крістіна та Синтія почали працювати разом ще 1997 року, коли вони знімалися в популярному серіалі "Секс у великому місті". Схоже артистки були раді зустрічі, вони жартували і весело сміялися.

Крістін Девіс і Синтія Ніксон Фото: Getty Images

Девіс була чудова в чорній сукні довжиною до підлоги з білим графічним принтом, чорних туфлях. До свого образу актриса підібрала шкіряну сумочку в тон. Номінантка на премію "Еммі" уклала своє фірмове волосся хвилями, підкреслила брови, нанесла легкий рожевий рум'янець на вилиці і злегка нафарбувала губи.

Крістін Девіс і Синтія Ніксон Фото: Getty Images

Ніксон була одягнена в кремову сукню з дрібними складками на плечах і розрізом до коліна. Свій образ знаменитість завершила золотистими туфлями на підборах з гострим носком. У руці вона тримала клатч кольору шампанського, обраний стилістом Алісією Ломбардіні.

Дворазова володарка премії "Тоні", а також лауреатка "Греммі" і "Еммі" акуратно уклала своє світле волосся зі стрижкою піксі. Вона нанесла легкий макіяж, зробивши акцент на очах і нафарбувавши губи кораловою помадою.

Тиждень тому Девіс натякнув, що скоро почнеться виробництво третього сезону "І просто так".

Нагадаємо, у липні минулого року Синтія Ніксон розповіла про вирізані відверті сцени в серіалі "Секс і місто". Зірка згадала зйомки з детективом у третьому сезоні картини.

Окрім цього, Крістін Девіс прокоментувала свар ку Сари Джессіки Паркер і Кім Кетролл. Про ворожнечу актрис відомо ще з часів зйомок двох фільмів за серіалом "Секс і місто".