Не пропустіть: 8 неочевидних ознак, що у вас проблеми з кишечником

Ці симптоми можуть бути ознакою дисбалансу в кишечнику, який може спричинити проблеми зі здоров'ям. Не залишайте їх поза увагою, оскільки імунітет починається зі здоров'я кишечника.

Дедалі більше досліджень показують, що кишківник є важливим елементом в організмі, адже від ризику діабету до психічного здоров'я, впливає стан кишкового мікробіома. Цей факт є чудовою мотивацією підтримувати здоров'я кишечника, вживаючи ферментовані продукти, висипаючись і знижуючи рівень стресу.

Але іноді ми всі можемо зіткнутися з порушенням балансу кишкових бактерій, яке відоме як дисбактеріоз. Слідкуйте за цими попереджувальними знаками, які вказують на те, що у вас проблеми зі здоров'ям кишківника. Про це пише Eat This, Not That.

Печія

Фото: Freepik

Коли в нижньому відділі кишківника щось не так, проблеми можуть проникнути і у верхній відділ шлунково-кишкового тракту. Саме тому печія може бути ознакою поганого здоров'я кишечника. Дослідження показують, що люди з кислотним рефлюксом мають незвично високий рівень грамнегативних бактерій у стравоході.

Харчова непереносимість

Здоров'я кишечника може бути коренем проблеми, якщо ви не можете переносити певні продукти. Зв'язок між харчовою чутливістю та мікробіомом — це складний тандем, у якому, на думку дослідників, бере участь імунна відповідь. Хоча чутливість або непереносимість можуть зберігатися на все життя, деякі з них, наприклад непереносимість лактози, можна пом'якшити за допомогою лікування пробіотиками.

Проблеми зі шкірою

Фото: Freepik

Дослідники впевнені, що проблеми з кишечником можуть проявитися на шкірі. Так звана "вісь кишківник-шкіра" відноситься до взаємодії між здоров'ям кишківника і шкіри. Згідно з дослідженням Microorganisms, проведеним 2021 року, незбалансований мікробіом пов'язаний зі зміненою імунною відповіддю, яка може спричинити появу прищів, атопічного дерматиту, псоріазу та лупи.

Втома

Дослідження вже давно показали потенційний зв'язок між станами хронічної втоми і погіршенням здоров'я кишківника, але, згідно з дослідженням 2022 року, опублікованим у журналі Nutrients, навіть здорові дорослі можуть відчувати втому, якщо у них проблеми зі здоров'ям кишківника. Проте необхідні подальші дослідження, щоб встановити точний зв'язок між втомою і мікробіомом.

Біль у животі

Фото: Freepik

Хоча біль у животі може мати безліч причин, часто він є явним індикатором того, що в кишечнику багато шкідливих бактерій. Люди з функціональними шлунково-кишковими розладами, такими як синдром подразненого кишківника (СПК) і функціональна диспепсія (ФД), часто відчувають болі в шлунку, і винуватцем може бути порушення регуляції мікробіома.

Набір ваги

Дослідження 2020 року, проведені в журналі Preventive Nutrition and Food Science, показують, що мікробіом впливає на метаболізм поживних речовин і витрату енергії — два основні компоненти управління вагою. З іншого боку, здорова і різноманітна кишкова мікрофлора пов'язана з втратою ваги.

Здуття живота

Незважаючи на те, що метеоризм насправді є нормальним проявом здорового шлунково-кишкового тракту, постійне здуття — це ненормально. Надмірне здуття живота може бути результатом надлишкового бактеріального росту в тонкому кишечнику (СІБР) або СРК. Якщо ваш живіт регулярно надувається, як барабан, можливо, настав час звернутися до лікаря.

Безсоння

Поганий сон може негативно вплинути на мікробіом, що, своєю чергою, призводить до ще більшого позбавлення сну. Але тут є і зворотний ефект. Люди, які краще сплять, як правило, мають більшу різноманітність мікробіома. Створення здорового режиму сну може допомогти вам не тільки краще спати, а й поліпшити здоров'я кишечника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.