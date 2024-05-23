"Ой, всьо": фітнес-тренерка Аніта Луценко радикально змінила імідж (відео)

Спортсменка похизувалася новим образом. Аніта Луценко зробила нову стрижку та оновила колір волосся.

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Українська спортсменка, професійна тренерка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Змінами у своїй зовнішності знаменитість поділилася з прихильниками, опублікувавши відповідне відео в Instagram.

Спортсменка вирішила позбутися довгого волосся. У салоні краси перукар зробив їй нову стрижку — каре. Окрім стрижки, Аніта вирішила дещо змінити й колір волосся. Тренерка оновила свій блонд, позбулася жовтизни та зробила відтінок більш холодним. "Ой, все", — коротко прокоментувала свої враження від змін Аніта.

Підписники знаменитості оцінили її новий образ. Вони написали тренерці чимало компліментів та зазначили, що новий образ їй неабияк пасує: "Яка ж красива", "От чесно вам з будь-якою зачіскою кайфово, але от з цією сексі", "Дуже стильна зачіска! Можна контакти?", "Вам дуже личить. Цікаво вдома можна таку укладку повторити власноруч?", "Нарешті, вам коротка довжина завжди більше личила", "Дуже личить, схожа на принцесу Діану", "Аніта, як завжди неперевершена! Нова зачіска супер".

Варто зазначити, що Аніта Луценко мала різні стрижки, зокрема й дуже короткі. Вона також декілька разів фарбувала волосся у різні відтінки.

Нагадаємо, 2 травня Аніта Луценко розповіла про життя в Британії та боротьбу зі стресом. Тренерка поділилася, що їй допомагає зберігати баланс у житті.