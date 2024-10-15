Належала Трампу, надихала Queen: у Тунісі потрапила в аварію унікальна яхта (фото, відео)

Унікальна яхта за 91 мільйон доларів застрягла в доці пристані в Тунісі.

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Супер'яхта Kingdom 5-KR вартістю 91 мільйон доларів, яка колись належала 45-му президенту США Дональду Трампу і знімалася у фільмі про Бонда, вилетіла на пристань у Тунісі та зазнала серйозних пошкоджень. Невідомо, чи був її новий господар, принц із Саудівської Аравії, на борту. Про це повідомляє NYpost.

Яхта саудівського принца врізалася в пірс

Яхта, як розповіли свідки, не зупинилася вчасно, зачепила хвилеріз і врізалася в кам'яний док. Корпус і дно яхти були пошкоджені, а також судно зруйнувало причальний пірс. Саудівський принц Аль-Валід бін Талал, який володіє судном, не прокоментував інцидент. Але в коментарях під новиною припустили, що "у команди будуть великі проблеми".

Що відомо про колишню яхту Дональда Трампа

Судно було побудовано 1980 року за 100 мільйонів доларів на замовлення саудівського мільярдера і торговця зброєю Аднана Хашоггі, який назвав судно Nabila на честь своєї дочки. Свою першу яхту він купив у 18 років і міняв їх щоразу, коли вони здавалися йому занадто маленькими і скромними.

Яхта "Принцеса Трамп" після того, як змінила власника Фото: Yacht Charter Fleet

Nabila була справжнім витвором мистецтва: стіни були оббиті шкірою та оздоблені деревиною клена. У 1970-х роках Хашоггі володів двома яхтами, і хоча вони були вражаючими, жодна з них не могла похвалитися тим неприхованим багатством, якого він потребував, тому він доручив британському дизайнерові Джону Банненбергу спроєктувати найрозкішнішу та найнеймовірнішу яхту, яку коли-небудь бачив світ.

Інтер'єр яхти "Набіла" в її найкращі роки

"Він хотів найкращу яхту у світі, — говорив Банненберг, — і ми домоглися цього в той час". Будівництво судна, створеного Банненбергом, обійшлося в 35 мільйонів доларів, але Хашоггі також доручив італійському дизайнерові Луїджі Стуркіо розробити інтер'єр, і, як вважають, це обійшлося дорожче, ніж сама яхта. Наприклад, тільки на душ у хазяйській каюті витратили цілий рік, тому що виточували лійку з цілого шматка онікса.

Яхта була абсолютно автономною, на ній був кінотеатр, перукарня і навіть медблок з операційною. Багато з найрозкішніших вечірок Хашоггі проходили на борту Nabila, але яхта також була безцінним діловим інструментом. На борт запрошували не тільки кінозірок, а й політичних лідерів та дипломатів. Одного разу на ній одночасно розважалися п'ять глав держав, включно з трьома королями. І саме тут він укладав свої контракти на постачання зброї в нейтральних водах. Пізніше в тому ж десятилітті "Набіла" набула ще більшої ваги в поп-культурі, надихнувши британський рок-гурт Queen на написання пісні "Khashoggi's Ship" 1989 року.

Пісня Queen про яхту

Коли імперія Хашоггі почала руйнуватися в середині 1980-х, він узяв кредит на 50 мільйонів доларів, надавши "Набілу" як заставу. Коли Хашоггі не зміг виплатити кредит 1987 року, швейцарська холдингова компанія заволоділа яхтою і виставила її на торги за 50 мільйонів доларів.

У вересні 1987 року, майже відразу після того, як він дізнався, що "Набіла" продається, Дональд Трамп зробив ставку за яхту за готівку. У підсумку він купив її за 30 мільйонів доларів і перейменував на Trump Princess. Потім Трамп витратив $8,5 млн на переобладнання яхти в Нідерландах компанією Amels, яка перефарбувала корпус, перебрала головні двигуни і замінила 320 метрів замші на стінах. Одна з найяскравіших кают стала дитячою кімнатою, а перукарня — гардеробом.

Інтер'єр яхти "Набіла" в її найкращі роки Інтер'єр яхти "Набіла" в її найкращі роки

Гігантський човен також було показано у фільмі про Джеймса Бонда 1983 року "Ніколи не кажи "ніколи" як штаб-квартиру лиходія Бонда Максимілліана Ларго. Зрештою Трамп продав яхту, нею володів султан Брунею і вона повернулася в Саудівську Аравію.

Суперяхта може розмістити 22 гостя і 31 члена екіпажу. На ній 11 кают, шість гігантських холодильників, п'ять палуб і величезний басейн.

Нагадаємо, у серпні 2024 року біля узбережжя Сицилії затонула яхта Bayesian британського мільйонера Майка Лінча. Загинули і власник яхти, і його дочка.