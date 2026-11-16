Майже 90 років за людськими мірками: кіт Степан святкує день народженняЧ

Найвідоміший український кіт-блогер Степан із Харкова 16 листопада святкує свій 18-й день народження.

З цієї нагоди чотирилапа знаменитість позує на своїй сторінці в Instagram із шоколадним тортом, прикрашеним білими мишками.

"Мені 18, а я досі красунчик, у чудовій формі й майже як новенький! Цікаво, скільки це в котячих роках? З нетерпінням чекаю на ваші привітання, компліменти та багато обіймашок!" — йдеться у підписі до фото.

Степан додав, що торт спекла його господиня, а мишки — його улюблений декор.

За "людськими" мірками 18 котячих років дорівнюють приблизно 88 рокам. Перший рік життя кішки — це десь 15 людських років. Другий рік додає ще 9 років, а кожен наступний рік зазвичай рахується як +4 людські роки.

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Кіт Степан: що про нього відомо

Степан — блогер із півторамільйонною аудиторією в Instagram.

Зараз кіт разом зі своєю "дружиною" Стефанією та господинею Анною перебуває в Німеччині. До війни улюбленець інтернету мешкав у харківському районі Північна Салтівка, який сильно постраждав від обстрілів на початку війни.

Він був змушений виїхати за кордон — спочатку його разом із господинею прийняли у Франції.

У березні 2023 року Степан повернувся до Харкова, але рівно через рік був змушений знову тікати від війни. 23 січня він опинився в лікарні, переживши стрес після чергового ракетного обстрілу Харкова, і заради його безпеки Анна вирішила вивезти тварину подалі від обстрілів.

Перебуваючи за кордоном, кіт зібрав десятки тисяч євро пожертв на допомогу тваринам, які постраждали від війни в Україні, а також здобув престижну блогерську премію в Каннах.

Далеко від батьківщини він зустрів своє кохання — кішку Стефанію. У квітні 2023 року Анна, господиня тварин, поділилася фотографією "молодят" і показала справжнє свідоцтво про шлюб, видане комунальним підприємством "Щасливе місто".

"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця у комунальному підприємстві "Щасливе місто" @happycity_official. До речі, будь-хто, навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю "під ключ" організувати весілля в будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, зізнавайтеся, кохайте одне одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!", – написала вона.

Кіт Степан прославився на весь світ, коли співачка Брітні Спірс опублікувала його фото у своїй соціальній мережі.

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