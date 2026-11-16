Почти 90 лет по человеческим меркам: кот Степан отмечает день рождения

Самый известный украинский кот-блогер Степан из Харькова отмечает 16 ноября свой 18-й день рождения.

По этому поводу четырехлапая знаменитость позирует на своей странице в Instagram с шоколадным тортом, украшенным белыми мышками.

"18, а я до сих пор красавчик, в чудесной форме и почти как новенький! Интересно, сколько это в кошачьих годах? С нетерпением жду ваших поздравлений, комплиментов и много объятий!" — говорится в подписи к фото.

Степан добавил, что торт испекла его хозяйка, а мышки — его любимый декор.

По "человеческим" меркам 18 кошачьих лет равны примерно 88 годам. Первый год жизни кошки — это приблизительно 15 человеческих лет. Второй год добавляет еще 9 лет, а каждый последующий год обычно считается как +4 человеческих года.

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Кот Степан: что о нем известно

Степан — блогер с полуторамиллионной аудиторией в Instagram.

Сейчас кот с "женой" Стефанией и своей хозяйкой Анной — в Германии. До войны любимец интернета жил в харьковском районе Северная Салтовка, который сильно пострадал от обстрелов в начале войны.

Он был вынужден уехать за границу — сначала его с хозяйкой приняли во Франции.

В марте 2023 года Степан вернулся в Харьков, но ровно через год вынужден снова бежать от войны. 23 января он оказался в больнице, пережив стресс после очередной ракетной атаки на Харьков, и ради его безопасности Анна приняла решение вывезти животное подальше от обстрелов.

Находясь за границей, кот насобирал десятки тысяч евро донатов на помощь животным, пострадавшим от войны в Украине, а также завоевал престижную блогерскую премию в Каннах.

Вдали от родины он встретил свою любовь, кошку Стефанию. В апреле 2023 года Анна, хозяйка животных, поделилась фотографией "молодоженов" и показала самое что ни на есть настоящее свидетельство о браке, выданное коммунальный предприятием "Щасливе місто".

"Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии "Щасливе місто" @happycity_official. Кстати, кто угодно и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под "ключ" организовать свадьбу на любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!", – написала она.

Кот Степан прославился на весь мир, когда певица Бритни Спирс поделилась его фото у себя в соцсети.

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