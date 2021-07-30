Важко бути богом. Чому перша афганка-військова льотчиця емігрувала в США

Двадцятирічна американська окупація Афганістану принесла не тільки черговий чад гульні в цю країну, але й низку ніштяків і плоди цивілізації. В Афганістані з'явилися люди професій, там раніше невідомих. Напевно там є програмісти, і напевно більшість з них усіма способами намагається покинути країну. А ще є, точніше були, дві жінки-пілотеси у ВПС.

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Прихід американців до Афганістану місцеві звичаї не сильно змінив — для цього треба всюди будувати світські школи, вирощувати "своїх" вчителів і все таке, і взагалі треба мінімум років 40 — два покоління. Але, ось дехто свій шанс отримав.

Наприклад, нині в Україні не може бути свого космонавта (я не вважаю людей, які літають за 50-200 тисяч доларів на висоту 90-100 км, космонавтами), оскільки немає космодрому, центрів підготовки і так далі.

Були при СРСР, зрозуміло. Був останній український космонавт Каденюк, який літав за рахунок і на потужностях НАСА. Навряд чи НАСА візьме до себе ще одного громадянина України просто так на політ — тим більше, і програма шатлів закрита. Але це перешкоди технічного характеру. Теоретично вони переборні.

А є перешкоди культурного чи, я навіть сказав би, цивілізаційного характеру. І в середньовічному афганському суспільстві не може бути жінки-пілотеси військового літака.

Одному з моїх читачів, який нещодавно довго зі мною сперечався на тему Афганістану, я поясню більш зрозумілими йому термінами — в Арканарі останні скількись років розквіт наук можливий тільки за допомогою прогресора, тобто штучним шляхом. Полетить Румата Есторський на рідну Землю — все, острівець цивілізації відразу зникне. Тому в світі Стругацьких і було заборонене пряме втручання прогресорів у життя тубільців.

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Усі ми пам'ятаємо, чим закінчився нервовий зрив Румати, та й чим закінчилися потуги Максима на Залюдненому острові.

І ще — "Ти ще, може, звалиш Орден, і хвиля селянського бунту закине тебе на Арканарський трон, ти зрівняв із землею дворянські замки, втопиш баронів у протоці, і повсталий народ віддасть тобі всі почесті, як великому визволителю, і ти будеш добрий і мудрий — єдиний добрий і мудрий чоловік у твоєму королівстві. І по доброті ти станеш роздавати землі своїм сподвижникам, а нащо сподвижникам землі без кріпаків? І закрутиться колесо в зворотну сторону. І добре ще буде, якщо ти встигнеш померти своєю смертю і не побачиш появи нових графів і баронів із твоїх вчорашніх вірних бійців. Так уже бувало, мій славний Арата, і на Землі й на твоїй планеті".

Після приходу американців у ВПС Афганістану з'явилися дві дівчини-пілотеси. Підозрюю, що вони потрапили якраз під якісь гендерні квоти. За ними ж в афганському спецназі був якийсь жіночий взвод — фото його мені нещодавно скинули.

Одна дівчина-пілотеса зберігала анонімність, а друга роздавала інтерв'ю наліво і направо. Звати її Нілуфар Рахмані, з певною ймовірністю вона етнічна таджичка. Тому що сім'я її до приходу в Афганістані до влади американців у 2001 році жила в таборі біженців у Таджикистані, ховаючись там від талібів.

За іншими даними, сім'я ховалася в Пакистані.

Нілуфар навчилася літати на легкому тренувальному літаку, а потім на військово-транспортному "Геркулесі". Роздавала інтерв'ю направо і наліво.

Вона досить гарна і струнка, а тут ще й зразково-показовий приклад для сюжету про прихід в Афганістан гендерної рівності. Buzz Feed її називав іконою фемінізму.

[ + – ] Афганська дівчина-пілотеса Нілуфар Рахмані. Buzz Feed її називав "іконою фемінізму".

France-24 називав її Top gun і повідомляв, що вона ламає гендерні бар'єри.

Щоправда через погрози від місцевого населення (дівчина вела неналежний для мусульманки спосіб життя) сім'ї постійно доводилося переїжджати. Тато, сестри і брати втратили через неї роботи, їй самій все ж таки доводилося ходити по вулицях Кабула в нікабі — щоб не вбили.

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Останні дні я кілька разів згадував її інтерв'ю і стало цікаво — втекла, вже відрізали голову чи як?

Знаєте, результат мене вразив. Я ще за інтерв'ю розумів, що дівчина досить розумна. Але вона виявилася зовсім розумна — ще в 2018 році Нілуфар отримала притулок у США. Казала, що їй через її популярність погрожували таліби і далекі родичі — цьому я цілком вірю. І що вона хоче стати військовою льотчицею у США.

Станом на 2019 рік вона жила в містечку Тампа Флориді та працювала перекладачкою з поширених в Афганістані мов на англійську. Говорила в інтерв'ю Buzz Feed, що хоче отримати громадянство і знову літати, але поки що живе в адміністративній трясовині — я думаю, йшлося про оформлення статусу і так далі. Сім'я її у США станом на 2019 рік потрапити не змогла — ну сестра змогла і подала на притулок.

Загалом, за Нілуфар я радий. Прогресори приходять і йдуть, жити якось треба.

На завершення російськомовний переклад уривка однієї новини за 9 липня цього року із сайту KELO — провінційного американського телеканалу.

"Как минимум, семь афганских пилотов, включая Замарая, были убиты подосланными преступниками за пределами военных баз — такова информация двух крупных афганских официальных лиц. Об этой серии целенаправленных убийств ранее не сообщалось. Она демонстрирует то, что по мнению американских и афганских чиновников является намеренной попыткой талибов уничтожить одни из самых ценных военных активов афганского правительства — корпус военных летчиков, прошедших обучение у американцев и сил НАТО".

Українською мовою кажучи, вчасно втекла.

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