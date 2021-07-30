Трудно быть богом. Почему первая афганка - военный летчик эмигрировала в США

Двадцатилетняя американская оккупация Афганистана принесла не только очередной чад кутежа в эту страну, но и ряд ништяков и плоды цивилизации. В Афганистане появились люди профессий, там ранее неведомых. Наверняка там есть программисты, и наверняка большинство из них всеми способами пытается покинуть страну. А еще есть, точнее были, две женщины-пилота в ВВС.

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Приход американцев в Афганистан местные нравы не сильно изменил — для этого надо везде строить светские школы, выращивать "своих" учителей и все такое, и вообще надо минимум лет 40 — два поколения. Но, вот кое-кто свой шанс получил.

К примеру, ныне в Украине не может быть своего космонавта (я не считаю людей, летающих за 50-200 тысяч долларов на высоту в 90-100 км космонавтами), так как нет космодрома, центров подготовки и так далее.

Были при СССР, понятно. Был слетавший за счет и на мощностях НАСА последний украинский космонавт Каденюк. Навряд ли НАСА возьмет к себе еще одного гражданина Украины просто так на полет — тем более, и программа челноков закрыта. Но это препятствия технического характера. Теоретически они преодолимы.

А есть препятствия культурного или, я даже сказал бы, цивилизационного характера. И в средневековом афганском обществе не может быть женщины-пилота военного самолета.

Одному из моих читателей, недавно долго со мной спорившему по теме Афганистана, я объясню более понятными ему терминами — в Арканаре последние сколько-то лет расцвет наук возможен только при прогрессорах, то есть искусственным путем. Улетит Румата Эсторский на родную Землю — все, островок цивилизации сразу исчезнет. Поэтому в мире Стругацких и было запрещено прямое вмешательство прогрессоров в жизнь туземцев.

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Все мы помним, чем закончился нервный срыв Руматы, да и чем закончились потуги Максима на Обитаемом острове.

И еще — "Ты еще, может быть, свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон, ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр — единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на Земле и на твоей планете".

После прихода американцев в ВВС Афганистана появились две девушки-пилота. Подозреваю, что они попали как раз под какие-то гендерные квоты. По ним же в афганском спецназе был какой-то женский взвод — фото его мне недавно сбросили.

Одна девушка-пилот сохраняли анонимность, а вторая раздавала интервью налево и направо. Зовут ее Нилуфар Рахмани, с определенной вероятностью она этническая таджичка. Потому что семья ее до прихода в Афганистане ко власти американцев в 2001 году жила в лагере беженцев в Таджикистане, прячясь там от талибов.

По другим данным, семья пряталась в Пакистане.

Нилуфар научилась летать на легком тренировочном самолете, а потом на военно-транспортном "Геркулесе". Раздавала интервью направо и налево.

Она достаточно красива и стройна, а тут еще и образцово-показательный пример для сюжета о приходе в Афганистан гендерного равенства. Buzz Feed ее называл иконой феминизма.

[ + – ] Афганская девушка-пилот Нилуфар Рахмани. Buzz Feed ее называл "иконой феминизма".

France-24 называл ее Top gun и сообщал, что она ломает гендерные барьеры.

Правда из-за угроз от местного населения (девушка вела неподобающий для мусульманки образ жизни) семье постоянно приходилось переезжать. Папа, сестры и братья лишились из-за нее работы, ей самой все-таки приходилось ходить по улицам Кабула в никабе — чтобы не убили.

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Последние дни я несколько раз вспоминал ее интервью и стало интересно — сбежала, уже отрезали голову или как?

Знаете, результат меня поразил. Я еще по интервью понимал, что девушка достаточно умна. Но она оказалась совсем умна — еще в 2018 году Нилуфар получила убежище в США. Говорила, что ей из-за ее популярности угрожали талибы и дальние родственники — этому я вполне верю. И что она хочет стать военным летчиком в США.

По состоянию на 2019 год она жила в городке Тампа Флориде и работала переводчиком с распространенных в Афганистане языков на английский. Говорила в интервью Buzz Feed, что хочет получить гражданство и снова летать, но пока что живет в административной трясине — я думаю, речь об оформлении статуса и так далее. Семья ее в США по состоянию на 2019 год попасть не смогла — ну сестра смогла и подала на убежище.

В общем, за Нилуфар я рад. Прогрессоры приходят и уходят, жить как-то надо.

В завершение русскоязычный перевод отрывка одной новости за 9 июля этого года с сайта KELO — провинциального американского телеканала.

"Как минимум, семь афганских пилотов, включая Замарая, были убиты подосланными преступниками за пределами военных баз — такова информация двух крупных афганских официальных лиц. Об этой серии целенаправленных убийств ранее не сообщалось. Она демонстрирует то, что по мнению американских и афганских чиновников является намеренной попыткой талибов уничтожить одни из самых ценных военных активов афганского правительства — корпус военных летчиков, прошедших обучение у американцев и сил НАТО".

Русским языком говоря, вовремя сбежала.

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