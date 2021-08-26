Нехай все буде за феншуєм. Мистецтво зустрічати свята в Одесі

Пригадую, що в юній Україні нам дихалося легше і вільніше, і в майбутнє ми дивилися з великими надіями — ні, не на державу, а тільки на себе самих.

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І справа тут не в політиці, а в нашій молодості: трава була зеленішою, сонце — яскравішим, нам не потрібні були суми більші, ніж 15 грн на мускат, ми не мучилися сумнівами з приводу своєї винятковості і не відчували браку в друзях, знайомих і просто хороших людях.

Всі сумніви і недостачі вилізуть пізніше. Але тільки не в Одесі. В Одесі, слава Богу, все залишається, як тоді — дуже просто і легко. Тут живеться.

Ми приїжджаємо сюди, і кожен раз тут свято, якого ми так і не знайшли ні в Римі, ні в Парижі, ні в одній зі столиць, на які колись витратили стільки сил і часу. Столиці є, захоплення є, інтерес і цікавість є, а свята — немає.

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Ось чому ми відправилися святкувати день незалежності в Одесу. І ввечері, на бульварі, серед публіки, яка гуляла, виявилися біля вуличної музикантки, зовсім молодої дівчинки. Вона грала добре і була талановита.

Ксюша, як завжди, помітила несправедливість: у капелюсі в юного обдарування було занадто мало грошей. Це було неправильно. І це потрібно було виправити. Тому що в усьому має бути справедливість. Всі таланти повинні оплачуватися пропорційно їхній талановитості.

Чудових нових монет, які Нацбанк все обіцяє переробити, щоб вони всі не мали вигляд 1 грн, у Ксюші з собою не було. І вона попросила монети в мене. Я дістав і дав їй перше, що попалося: 50 грн.

Я не особливо близький до вуличної музики, навіть жодного разу не сидів з пляшкою пива в натовпі навколо музиканта на вулиці, не тусувався і не співав з ним хором "Все идет по плану".

Я жодного разу в житті не попросив ні в одного з них гітару, або скрипку, або баян і не видав пару старих хітів. І жоден з них ні разу не сказав мені: "Ти співай, а я буду грати", — і я не відповів: "давай, А-ем, Еф, ЦЕ, Е, А, шість восьмих, вісімка!" — і ми не дали джазу в цій дірі. Але я намагаюся розуміти музикантів. І я подумав: 50 грн — якраз хороші гроші, щоб дати музикантові.

Але Ксюша сказала: "Дай он ту п'ятисотку!". Поки я з сумнівом зіставляв п'ятисотку і капелюх, вона продовжувала: "Я теж колись так заробляла. У Коктебелі. На набережній, біля будинку Волошина. Там ще барабанщик був. З "Комітету Охорони Тепла". Щоліта на тому ж місці. Дай їй 500, може, вона на них місяць жити буде! "

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І я в той момент згадав, як мій знайомий, відомий ресторатор і дуже хороша людина Максим Храмов, грав однієї задушливої серпневої ночі на набережній Кам'янського на громадському піаніно, один, у старому одязі, без грошей і охорони, але з пляшкою шампанського — це було все, що він зміг купити. Діло було на зйомках шоу "Багач-Бідняк", в якому він, як і я, знімався один раз.

І я дав їй 500 — правда, може, їй жити на них. Хто зна. До того ж — свято все-таки. Тому що неможливо вічно про роботу і заробіток. Потрібно, щоб у всіх було свято. Це ще Жванецький казав.

До того ж — Одеса, серпень, вечір, бульвар і музика. Нехай у всіх буде свято. Нехай в цей вечір все буде за феншуєм. А про справи потім.

І взагалі — залишилося так мало теплих днів літа.

Першоджерело.