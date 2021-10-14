Школа сомельє. Як стати головним по вину і чому цьому варто вчитися

У 2000-х один мій знайомий хотів стати сомельє, але так і не став. Він мріяв про цю роботу, намагався знайти місце, куди б його взяли, але — не вийшло. Йому не вистачало знань з теми. Я не знаю, чому так вийшло. Може, тоді й справді було мало інформації, а може, справа у ньому самому. Але його мрія так і залишилася мрією.

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Але розповім про себе. Мені постійно доводиться вивчати щось нове, я продовжую вчитися, і не економлю на цьому навчанні. Але з особливим інтересом я вивчаю вина, і це всерйоз.

Мені подобається розбиратися в тонкощах походження, витримки, ферментації вин, подобається вникати в технології, і знати, чим Tenuta San Guido Sassicaia врожаю 2006 відрізняється від Chateau Margaux врожаю 1995 року, тобто — чим вони НАСПРАВДІ відрізняються.

Ніде правди діти: в енології, науці про вино, я досяг успіхів, і вивчив питання глибоко, і продовжую вивчати. Це захопливо, і завжди є привід подорожувати — можна взяти і відправитися за кордон, щоб на місці з'ясувати, як там ідуть справи з тієї чи іншої маркою, або просто щоб спробувати вино, яке давно цікавило.

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Ще один плюс — в будь-якому виноробному господарстві в будь-якій точці світу, від Італії до Чилі, завжди можна поговорити з господарем виноробні однією мовою. Так можна проводити цілі роки і десятиліття життя, коли все інше набридне, і ні про що не шкодувати. Думаю, я буду вивчати вина і далі, все глибше і професійно.

Зрештою, якщо раптом трапиться щось непередбачене, цими знаннями можна буде прогодуватися, ставши сомельє. Кому ж не захочеться випити вина у такого сомельє! Ось і готовий репутаційний капітал, а отже — чайові, а отже — завжди вистачить на чіабату з томатами і сиром і келих вина, тому що відбуватиметься це точно не у нашій країні, а десь у тепліших краях.

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Хто б не захотів такого життя? А можливо, я стану сомельє на пенсії, якщо передумаю бути офіціантом в маленькому готелі з рестораном, який я планую купити в Альпах і про який багато писав.

Вивчати мені доводиться не тільки вина, а й теорію інвестування. Прямо зараз я готуюся до великого відеоінтерв'ю по наших галузевих темах. Я сиджу і кілька днів штудіюю величезний обсяг теоретичних матеріалів. Тому що так правильно.

Є люди, які все життя вчаться, не досягаючи при цьому нічого. У мене інший випадок — я досягаю того, чого досягаю, при цьому не перестаючи вчитися самостійно, коли стикаюся з речами, яких не знаю і не розумію.

Постійно доводиться читати професійну літературу, дивитися семінари, слухати подкасти або купувати навчальні курси. Якщо я бачу, що не сильний в теорії, то сідаю і вчу теорію, а в цей час моя дочка у своїй кімнаті теж вчить теорію, з бабусею в скайпколі.

Я завжди вважав, що якщо людина вважає, що їй вчитися нічому, то їй немає місця не тільки у бізнесі, але і в житті. Але такі персонажі роками тримаються на плаву, поки не наскочать на зовсім вже епічний фейл. Так, один бізнесмен зник безвісти і не був знайдений, відправившись у відрядження замість Чженжоу в Ханчжоу.

У будь-якому випадку, як говорила моя бабуся — "Професію за плечима не носити". Тобто — теорію і знання. Тому я не припиняю вчитися, рекомендую і вам: продовжуйте вчитися, це окупається. Або хоча б вивчіть матчастину того, чим займаєтеся. І не полетите замість Чженжоу в Ханчжоу.

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