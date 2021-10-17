Школа сомелье. Как стать главным по вину и почему этому стоит учиться

В 2000-х один мой знакомый хотел стать сомелье, но так и не стал. Он мечтал об этой работе, пытался найти место, куда бы его взяли, но — не получилось. Ему не хватало знаний по теме. Я не знаю, почему так вышло. Может, тогда и правда было мало информации, а может, дело в нем самом. Но его мечта так и осталась мечтой.

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Но расскажу о себе. Мне постоянно приходится изучать что-то новое, я продолжаю учиться, и не экономлю на этом обучении. Но с особенным интересом я изучаю вина, и это всерьез.

Мне нравится разбираться в тонкостях происхождения, выдержки, ферментации вин, нравится вникать в технологии, и знать, чем Tenuta San Guido Sassicaia урожая 2006 отличается от Chateau Margaux урожая 1995 года, то есть — чем они НА САМОМ ДЕЛЕ отличаются.

Не скрою: в энологии, науке о вине, я достиг успехов, и изучил вопрос глубоко, и продолжаю изучать. Это захватывающе, и всегда есть повод путешествовать — можно взять и отправиться за границу, чтобы на месте выяснить, как там обстоят дела с той или иной маркой, или просто чтобы попробовать вино, которое давно интересовало.

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Еще один плюс — в любом винодельческом хозяйстве в любой точке мира, от Италии до Чили, всегда можно поговорить с хозяином винодельни на одном языке. Так можно проводить целые годы и десятилетия жизни, когда все остальное надоест, и ни о чем не жалеть. Думаю, я буду изучать вина и дальше, все более углубленно и профессионально.

В конце концов, если вдруг случится что-то непредвиденное, этими знаниями можно будет прокормиться, став сомелье. Кому ж не захочется выпить вина у такого сомелье! Вот и готовый репутационный капитал, а значит — чаевые, а значит — всегда хватит на чиабатту с томатами и сыром и стакан вина, потому что происходить это будет точно не в нашей стране, а где-то в более теплых краях.

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Кто бы не захотел такой жизни? А возможно, я стану сомелье на пенсии, если передумаю быть официантом в маленьком отеле с рестораном, который я планирую купить в Альпах и о котором много писал.

Изучать мне приходится не только вина, но и теорию инвестирования. Прямо сейчас я готовлюсь к обширному видеоинтервью по нашим отраслевым темам. Я сижу и несколько дней штудирую огромный объем теоретических материалов. Потому что так правильно.

Есть люди, которые всю жизнь учатся, не достигая при этом ничего. У меня другой случай — я достигаю того, чего достигаю, при этом не переставая учиться самостоятельно, когда сталкиваюсь с вещами, которых не знаю и не понимаю.

Постоянно приходится читать профессиональную литературу, смотреть семинары, слушать подкасты или покупать обучающие курсы. Если я вижу, что не силен в теории, то сажусь и учу теорию, а в это время моя дочка в своей комнате тоже учит теорию, с бабушкой в скайпколе.

Я всегда полагал, что если человек считает, что ему учиться нечему, то ему нет места не только в бизнесе, но и в жизни. Но такие персонажи годами держатся на плаву, пока не наскочат на совсем уж эпический фейл. Так, один бизнесмен пропал без вести и не был найден, отправившись в командировку вместо Чженжоу в Ханчжоу.

В любом случае, как говорила моя бабушка — "Профессию за плечами не носить". То есть — теорию и знания. Поэтому я не прекращаю учиться, рекомендую и вам: продолжайте учиться, это окупается. Или хотя бы изучите матчасть того, чем занимаетесь. И не полетите вместо Чженжоу в Ханчжоу.

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