Філософська пастка. Навіщо дивитися фільм Пола Верговена "Спокуса"

"Ви мене спокушаєте? Звідки у вас навички повії?" — Запитує папський нунцій у настоятельки тосканського жіночого монастиря Бенедетти Карліні у новому фільмі Пола Верговена "Спокуса".

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На 84-му році життя автор "Робокопа" та "Основного інстинкту" зняв щось зовсім на нього несхоже. У багатьох країнах прокатники рекламують цю картину як історичну драму. Втім, Верговен, очевидно, не збирався розповісти глядачеві реальну історію Бенедетти — амбітної середньовічної абатиси з Пеша, яка намагалася боротися з реформацією. Фільм взагалі не про католицьку церкву, хоча всі дійові особи – її служителі, і більшість подій розгортаються у жіночому монастирі. Він і не про квір, хоча на розвиток лесбійської любовної лінії автор виділив досить багато екранного часу. "Спокуса" навіть не про секс, не про те, що між болем, насолодою і почуттям провини існує важко з'ясовний, але нерозривний зв'язок. Хоча сцени, в яких одночасно присутні середньовічні знаряддя тортур та оголені жіночі тіла, справді, розбурхують уяву.

[ + – ] Benedetta – Official Trailer

Цього разу Пол Верговен зняв фільм про всепоглинаюче і нещадне бажання людини вірити в диво. Деколи, потреба у вірі в його персонажів стає настільки сильною, що затьмарює голос розуму. І можливо, це не так уже й погано.

Тим, хто опинився на краю безодні відчаю, докази розуму вже, зазвичай, не допомагають, а віра ще може врятувати.

Доводиться визнати, що оригінальна назва "Благословенна незаймана" набагато більше відповідає змісту, ніж те, під яким картина виходить в український прокат. Змінили його, найімовірніше, заради каси. Втім, ті з глядачів, кого привабить назва "Спокуса", швидше за все, будуть розчаровані. У цій картині дійсно багато відвертих сцен, але еротичними їх назвати складно. Мотив страждання, причому не так фізичного, як морального, явно цікавив автора більше, ніж мотив задоволення.

[ + – ] Бенедетту Карліні грає Вірджинія Ефіра Фото: Скриншот

Вибір виконавиці головної ролі здавалося б дивним. Бенедетту Карліні грає Вірджинія Ефіра. Публіці вона запам'яталася за легкими романтичними комедіями "Прикинься моїм хлопцем" (2013 рік), "Сім'я в оренду" (2015 рік) та "Кохання не за розміром" (2016 рік).

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У Ефіра глядачі звикли бачити веселу блондинку з якою вічно відбуваються якісь смішні неприємності, але навіть у безвихідних ситуаціях вона примудряється зберігати сонячну усмішку на обличчі, тому в неї, звичайно, закохується наймиліший хлопець і все закінчується хепі ендом. Крім того, вона веде розважальні шоу французьким телебаченням і навіть виступає з комічними монологами. Втім, неочевидний вибір, схоже, виявився правильним. Ефіра вдалося на якийсь час відставити в бік комічне амплуа і перетворитися на опальну аббатіс.

Головне питання фільму — чи справді Бенедетта мала дар пророцтва або просто пошкоджений розум — Верговен навмисне залишає відкритим. У сюжеті достатньо аргументів та непрямих доказів, щоб підкріпити обидва варіанти відповіді та зробити їх рівноцінними. Ця хитромудра пастка ставить глядача перед тією ж дилемою, яка зруйнувала життя більшості персонажів картини: