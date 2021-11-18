Податок на жадібність. Що не так із підвищенням цін на проїзд у київському транспорті

Комунальний громадський транспорт — це частина міської інфраструктури, без якої міське господарство як єдиний економічний кластер працювати не зможе. Узагалі. Ніяк. У 21-му столітті, у якому ми живемо.

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І саме тому цей інфраструктурний елемент майже у всіх містах Європи (і не тільки) є… планово-збитковим або, що точніше, витратним з погляду місцевого ж бюджету.

Витрати — це ось точно не збитки. Витрати — це вкладення в кінцевий продукт. А кінцевим продуктом для міської влади є безперебійне забезпечення роботи всього міського господарства з прибутком! Усього! А не всіх окремих його елементів!

Саме тому всі розмови про те, що "вартість проїзду в транспорті повинна бути вищою за собівартість" — нісенітниця і маячня. Не повинна.

Так само, як транспортний цех на заводі не повинен, та й не може приносити прибуток! Він витратний, але без нього завод не зможе отримувати прибуток! У місті – аналогічна схема.

Так, комунальний транспорт може і взагалі бути безоплатним. Тобто на 100% фінансуються з місцевого бюджету за рахунок місцевих податків.

А нижче, для розуміння розміру вітчизняної жадібності мера "європейської столиці", порівняння вартості проїзду в Києві та справді європейських столицях.

[ + – ] Порівняння вартості проїзду в Києві та столицях країн ЄС

Першоджерело.